Türkiye’de 3 milyon 551 bin 78 mülteci var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de 3 milyon 551 bin 78 mülteci bulunduğunu açıkladı.

Ankara’da bir toplantıya katılan Soylu, AFAD’ın verilerine göre kamu kurumu, sivil toplum kuruluşları ve halkın mültecilere yaptığı toplam harcamanın 25 milyar doları bulduğunu söyledi.

Suriye uyruklu kişiler için 2011’den bu yana ‘açık kapı’ politikasının uygulandığını belirten bakan, biyometrik kayıtların tamamlanması amacıyla 33 mobil kayıt aracı alınarak 150 kayıt masasının oluşturulduğunu söyledi.

Soylu, Avrupa Birliği ülkelerinde toplamda 866 bin 831 mültecinin bulunduğunu, bu sayının Türkiye’dekilerden 3,3 kat daha az olduğunu ifade etti.

’52 bin 75 kişiye giriş yasağı’

Bakan, 2005-2014 yıllarında ortalama 50 bin mültecinin engellendiğini, bu rakamın 2015’te 146 bin 485’e, 2016’da ise 174 bin 466’ya ulaştığını aktardı. Soylu, 2017’de 10 bin 695 mültecinin engellendiğini söyledi.

Bakan şu bilgileri verdi: “2010 yılından bu yana tutuklanan göçmen kaçakçı sayısı 4 bin 856 kişidir. Ortadoğu’daki bu kitlesel hareketlilik içerisinde bir temel problemimiz de yabancı terörist savaşçıların geçişidir. Bu da ülkemiz için ciddi bir sorundur. Bu bağlamda 145 ülkeden 52 bin 75 kişiye giriş yasağı konulmuş, 99 ülkeden 4 bin 369 kişi sınır dışı edilmiştir.”