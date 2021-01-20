Türkiye’de 2020 yılı, 984 ile en fazla ekstrem hava olayının yaşandığı yıl oldu

Türkiye’de geçen yıl, 984 olayla tüm dönemlerin en fazla ekstrem hava olayının yaşandığı yıl oldu.

Fotoğraf: AA

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünün iklim verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl Türkiye’nin ortalama sıcaklığı 14.9 derece olarak belirlendi. Bu sıcaklık, uzun yıllar ortalamasının 1.4 derece üzerinde gerçekleşti. 2020 yılı, 1971’den bu yana üçüncü en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti.

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2020 yılında bütün mevsimlerin ortalama sıcaklıkları uzun yıllar ortalamasının üzerinde ölçüldü. En fazla sıcaklık anomalisi 2.5 dereceyle sonbaharda yaşandı.

Türkiye’de geçen yıl alansal yağış ortalaması normalin yüzde 13 altında olurken, ülke coğrafi olarak Mersin, Giresun, Trabzon, Şırnak, Adıyaman, Diyarbakır, Hakkari, Batman, Kırklareli ve Göller Yöresi dışında normalin altında yağış aldı.

2020 yılı aylık yağışları şubat, mart, mayıs ve haziranda normallerinin üzerinde, diğer aylarda ise normallerinin altında gerçekleşti.

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Geçen yıl kaydedilen ekstrem olaylar arasında yüzde 30 ile şiddetli yağış-sel, yüzde 27 ile fırtına ve yüzde 23 ile dolu öne çıktı. Diğer olaylar ise yüzde yedi ile yıldırım, yüzde beş ile kar yüzde iki ile heyelan, don, yüzde bir ve daha az oranlarda çığ, orman yangını, kum fırtınası, yüksek sıcaklık ve sis olarak belirlendi.