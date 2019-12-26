Google’da en çok arananlar listesinin zirvesinde İstanbul Seçim Sonuçları var

Arama motoru Google, 2019’da küresel ve ülkesel bazda en çok aranılan kelimeleri açıkladı. Türkiye’de en çok arananlar listesinin zirvesinde ‘İstanbul Seçim Sonuçları 2019′ yer aldı; en çok aranan kişi ise Emine Bulut.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Google’ın açıkladığı verilere göre, Türkiye’nin arama haritası ‘genel’, ‘kim’ ve ‘nasıl yapılır’ olmak üzere üç kategoride sınıflandırıldı. ABD 27, Almanya ve Britanya dokuz kategoride sınıflandırılırken; Fransa 12 kategoride sınıflandırıldı. Küresel çapta ise dokuz başlık var.

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Türkiye’de ‘genel’ kategorisinde en çok aranan ‘İstanbul Seçim Sonuçları 2019’ olurken, onu ‘Geleceğe Nefes’, ‘YSK’, ‘Deprem’ ve ‘Sigara fiyatları’ izledi.

‘Kişiler’ kategorisinin zirvesindeki Emine Bulut’u, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ‘Ekrem İmamoğlu’, 22 Eylül’de 21 yaşında kansere yenik düşen ‘Neslican Tay’, Müge Anlı’nın programına kaybolan kızları ve torunlarını aramak için katılan ‘Palu ailesi’ ve 1 Ekim’de hayatını kaybeden oyuncu ‘Tarık Ünlüoğlu’ takip etti.

‘Nasıl yapılır’ kategorisinde ise ilk sırada “Revani nasıl yapılır” var. Onu “Bekçilik başvurusu nasıl yapılır”, “Kestane nasıl yapılır”, “Tilavet secdesi nasıl yapılır” ve “Limonata nasıl yapılır” izledi.

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Küresel çapta en çok arama: ‘India vs South Africa’

Küresel çapta en çok aranan ifadeler ‘India vs South Africa’ (Hindistan Güney Afrika karşı) olurken, ikinci sırada ‘Cameron Boyce’, ‘Copa America’, ‘Bangladesh vs India’ (Bangladeş Hindistan’a karşı) ve ‘iPhone 11’ takip etti.

‘Haber’ kategorisinde ‘Copa America’ ilk sırada yer alırken, en çok aranan kişi ABD’li futbolcu ‘Antonio Brown’ oldu. En çok aranan oyuncu ‘Jussie Smollett’ olurken, en çok aranan film ‘Avengers: Endgame’ oldu.

‘Game of Thrones’ en çok aranan dizi olurken, en çok aranan şarkı Lil Nas X’e ait ‘Old Town Road’ oldu.