Türkiye’de 100 yılda görülen üçüncü yakalı toy kuşu tedaviye alındı

Bitlis’te yaralı halde bulunan, Türkiye’de son 100 yılda üçüncü kez görülen yakalı toy kuşu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi’nde tedaviye alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre jandarma ekiplerince kanadından yaralanmış halde bulunduktan sonra merkeze teslim edilen kuşun, nesli tükenmekte olduğu için ‘kırmızı liste’de yer aldığı, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.

Reklam

Merkezin müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, bölgedeki bütün yaralı yaban hayvanlarının tedavisini yaptıklarını söyledi.

‘Gelecek nesillere aktarmak gerek’

Yakalı toy kuşunun çok nadir görülen bir tür olduğunu belirten Aslan şöyle devam etti: “Kuş, jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bize getirildi. Muayenesini yaptık. Sağlık durumunu düzeltmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Nesli tükenmek üzere olduğu için bizi heyecanlandırdı. Gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Onun için bu kuşu uzun süre misafir edeceğiz. Şu anda durumu iyi. Ülkemizde son 100 yılda kayıtlara göre sadece iki kez görülmüş. 2000’li yıllarda Konya Ovası’nda ve Yozgat’ta görülmüş. Avcıların neye ateş ettiklerini bilmeleri, gördükleri her kuşa ateş etmemeleri gerekiyor. Böyle özel kuşları korumamız lazım.”