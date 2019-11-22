Türkiye’de 10 kişiden yedisi dişlerini fırçalamıyor

Diş hekimi Aslı Tapan, “Kişi başına düşen diş macunu miktarı Türkiye’de sadece 100 gram. Türkiye nüfusunun yüzde 74’ü dişlerini fırçalamıyor” dedi.

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Türkiye’nin ağız ve diş sağlığı açısından Avrupa ve Amerika ile kıyaslandığında daha çok eğitim ve bilinçlendirilmeye ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Tapan şöyle söyledi: “Araştırmalara göre, İtalya’da 270, İspanya’da 155, Türkiye’de ise sadece 100 gram diş macunu kullanılıyor. Türkiye’de düzenli diş fırçalayanların oranı yüzde 26. Bu sonuca göre Türkiye nüfusunun yüzde 74’ü dişlerini fırçalamıyor. Türkiye’de diş macunu kullanım oranı yüzde 50 iken nüfusun yüzde 10’u diş hekimine gitmiyor. Türkiye’de dört kişiye yılda bir adet diş fırçası düşerken; Avrupa ve Amerika’da dört kişiye yılda iki buçuk diş fırçası düşüyor. Türkiye’de üç kişiden biri günde bir kez bile dişlerini fırçalamıyor. TÜİK verilerine göre ağız ve diş hastalıkları 0-6 yaş grubu çocuklarda ilk beş hastalık arasında; 7-14 yaş grubundaki çocuklarda ise bu sorun ilk sırada yer alıyor.”

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Ağız sağlığının çok basit yöntemlerle korunabildiğini vurgulayan Tapan, 18-22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle, kişilerin sağlıklı bir ağız ve dişler için dikkat etmesi gereken konularda uyarılarda bulundu: “Dişlerin mutlaka günde iki kez fırçalanması gerekirken; bu bakımın birinin mutlaka akşam yatmadan önce yapılması gerekmektedir. Doğru bir diş temizliği için ara yüz fırçası ya da diş ipi kullanılmalıdır. Bunun yanında diş hekimi kontrolleri 6 ayda bir yapılmalıdır. Diş fırçası seçimlerini diş hekimine sorarak yapmalı ayrıca diş hekiminden doğru diş fırçalama eğitimi alınmalıdır. Diş taşları düzenli aralıklarla temizletilmeli; diş beyazlatıcıları diş hekimleri kontrolünde kullanılmalıdır. Dişleri korumanın yolunun sigara, asitli ve şekerli içeceklerden uzaklaşarak yapılabileceği unutulmamalıdır. Her yemekten sonra su içilmesine ya da ağızların suyla çalkalanmasına dikkat edilmelidir. Diş aralarına kürdan ya da sivri uçlu başka materyaller değdirilmemeli; sert kuruyemişler dişlerle kırılmamalıdır. En çok yapılan hatalardan biri de diş ağrısı yaşandığında dişe alkol ve bunun gibi maddelerin temas ettirilmesidir. Diş ağrısında ya da diş sıkma, gıcırdatma gibi sorunlarda mutlaka diş hekimine başvurulmalıdır. Eğer diş fırçalanırken bir kanama görüldüyse, en kısa sürede diş hekimine gidilmelidir.”