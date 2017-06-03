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Türkiye ziyareti öncesi konuşan Alman bakan: Normalleşme imkanı arıyoruz


Önümüzdeki hafta başında Türkiye’ye gelmeye hazırlanan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, “Türkiye ile ilişkilerin yeniden normalleşmesi için imkanlar arıyoruz” dedi.

Fotoğraflar: Reuters

İncirlik’teki askerleri ziyaret etmek isteyen Alman vekillere izin verilmemişti. Bu durum son dönemde gerginliğin eksik olmadığı Türkiye-Almanya ilişkilerinin yeni sınavı hale gelmişti.

İncirlik’te yaklaşık 250 Alman askeri bulunuyor. Almanya geçtiğimiz hafta askerlerin Ürdün ya da başka bir bölgeye sevkiyatının değerlendirildiğini açıklamış, Alman dışişlerinden bir yetkili, “Türk tarafıyla İncirlik hakkındaki görüşmelere devam ediyoruz ve haziran ortasına kadar çözüm üzerinde çalışacağız” demişti.

DW’nin aktardığına göre, pazartesi günü gerçekleştireceği Türkiye ziyareti öncesinde St. Petersburg’da konuşan Gabriel, “Türkiye ile ilişkilerin yeniden normalleşmesi için imkanlar arıyoruz” dedi.

‘İncirlik krizi’nin de görüşmede ele alınacağını aktaran Gabriel, askerleri ziyaret etmek isteyen vekillere izin verilmemesini federal hükümetin kabul edemeyeceğini söyledi.

Die Welt muhabiri Deniz Yücel ve Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) çevirmeni Meşale Tolu’nun Türkiye’de tutuklu olduğunu hatırlatan bakan, Türkiye için de Almanya ile ilişkilerin önemli olduğuna işaret etti.

Gabriel, “Normalleşme yolunda ilk adımları atma imkanlarını arıyoruz” diye konuştu.

Tırmanan gerginlik

Almanya’nın ‘Ermeni soykırımı’nı kabulüyle gerilmeye başlayan ilişkiler, darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL uygulamalarına Almanya’dan yükselen eleştiriler, Diyanet’a bağlı imamların casusluk faaliyetleri, 15 Temmuz’dan sonra Almanya’ya sığınanların iade edilmemesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Nazi çıkışı’ ve Die Welt gazetesinin Alman vatandaşı muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasıyla iyice bozulmuştu.

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