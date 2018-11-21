Türkiye yüzde 0,4 küçülme öngören OECD ekledi: Hesabı standarda uygun tutun

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye ekonomisinin 2019’da yüzde 0,4 daralacağı tahmininde bulundu. Raporda ayrıca uluslararası standartlara uygun olarak hükümetin ekonomiyle ilgili hesapları her bir çeyrekte açıklaması gerektiği vurgulandı.

OECD, geçen eylülde Türkiye için 2019 büyüme tahminini yüzde 0,5’e çekmiş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise Türkiye’nin bu yıl 3,8, 2019’da ise yüzde 2.3 büyüyeceğini söylemişti. OECD, üye ülkelerle ilgili ekonomik görünüm raporunu bugün yayınladı.

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Euronews’ün aktardığına göre raporun Türkiye bölümünde, 2018’in ikinci yarısında iç talebin düşmesi sonucu, 2019’da büyüme oranında daralma olacağı uyarısı yapıldı.

Raporda, itibarlı ve şeffaf mali ve para politikalarının uygulanması, iç piyasada güvenin tesis edilmesi halinde ise 2020 için büyümenin yüzde 2,7 oranında çıkabileceği bildirildi.

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Merkez Bankası’nın bağımsızlığına önemle dikkati çekilen raporda, iş dünyası, tüketici ve yatırımcıların mali ve para politikalarına olan güveninin çok önemli olduğu, enflasyonda arzu edilen hedefe ulaşılması için sıkı para politikası izlenmesi gerektiği vurgulandı.

Hesaplar uluslararası standartlara uygun açıklansın

Mali hedeflerin itibarlı olabilmesi için gerçekçi olması gerektiği uyarısı yapılan raporda, bunun için de uluslararası standartlara uygun olarak hükümetin ekonomiyle ilgili hesapları her bir çeyrekte açıklaması gerektiği vurgulandı.

İşsizlik oranının yüzde 11’e ulaştığı, bu oranın genç işsizler arasında yüzde 19’a çıktığı hatırlatılan raporda, iş piyasasının koşullarının daha kötüleşeceği tahmininde bulunuldu. Özellikle inşaat sektörünün bu durumdan olumsuz etkileneceği ifade edilen raporda, 4 milyona yaklaşan göçmenin varlığının yarattığı sosyal sıkıntıya da dikkati çekildi.