Türkiye, YPG anlaşmazlığı nedeniyle NATO’nun Baltık planına destek vermiyor

NATO güvenlik ittifakından dört üst düzey kaynak, Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye karşı yürüttüğü askeri harekata siyasi destek isteyen Türkiye’nin bu nedenle NATO’nun Baltık ülkeleri ile Polonya’yı savunma planına onay vermediğini söyledi.

Rusya, Baltık filosunu güçlendirirken, NATO’yla gerilim artıyor. (Fotoğraf: Reuters)

Reuters’ın haberine göre, Ankara’nın NATO temsilcisine savunma planına onay vermemesi talimatını verdiğini ifade eden kaynaklar, görüşmeler ile birebir toplantılarda sert tutum izleyen Türkiye’nin NATO ülkelerinden YPG’yi resmen ‘terör örgütü’ olarak tanımalarını talep ettiğini belirtti.

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NATO’nun gelecek hafta Britanya’nın başkenti Londra’da yapılacak 70’inci kuruluş yıldönümü zirvesi öncesinde su yüzüne çıkan bu anlaşmazlıkta, üye ülkelerin NATO temsilcileri, zirve öncesinde Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya’yı Rusya’dan gelebilecek bir saldırıya karşı savunma planına tüm üye ülkelerin onay vermesi için çalışma yürütüyor.

Türkiye’nin onayı olmadan, NATO’nun Baltık ülkelerinde ve Polonya’da savunma planını hızlıca devreye alması zorlaşacak.

Diplomatik kaynaklardan biri, “Doğu Avrupa’yı rehin alıyorlar, taviz koparana kadar bu askeri planın onaylanmasına engel oluyorlar” dedi.

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İkinci bir kaynak, NATO’nun bütünlük sergilemek istediği zirve öncesinde Türkiye’nin takındığı tavrı ‘bozucu’ olarak niteledi.

NATO sözcüsü Oana Lungescu konu hakkındaki soruya, “NATO’nun tüm müttefik ülkeleri savunmak için planları var. NATO’nun tüm müttefiklerin güvenlik ve emniyetine olan sarsılmaz bir kararlılığı vardır” dedi.

Toplu savunma

Rusya’nın 2014 yılında Ukrayna’ya ait Kırım yarımadasını ilhak etmesi üzerine Baltık ülkelerinin talebiyle hazırlanan savunma planının Türkiye’nin Suriye stratejisi üzerinde doğrudan belirleyici etkisi yok.

Ancak NATO’nun 1949 yılındaki kuruluş antlaşmasına göre, ittifak üyesi bir ülkeye yapılan saldırı tüm ittifaka yapılmış bir saldırı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle NATO ülkelerinin hepsini ilgilendiriyor.

Türkiye’nin NATO’ya taleplerini 9 Ekim’de başlattığı Suriye operasyonundan önce iletmişti, ancak Baltık ülkeleri savunma planlarının onay alması gereken gelecek haftaki zirve öncesinde sorun haline dönüştü.

İki diplomatik kaynağın verdiği bilgiye göre üye ülkelerin NATO temsilcileri Türkiye’nin ayrıca kendisi hakkındaki güncellenmiş savunma planlarına onay alması gerekeceği için karşılıklı tavizlerin mümkün olduğunu düşünüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Britanya Başbakanı Boris Johnson Ankara’nın Suriye operasyonunu görüşmek için zirvede bir araya gelecekler.

Bir diplomatik kaynak açıklamasında “Herkes onları (Türkleri) eleştiriyor, fakat pes etmeleri halinde bedel olarak Suriye stratejisine dışarıdan karışılmamasından vazgeçmeleri gerekebilir” dedi.