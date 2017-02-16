Türkiye Yıldırım’a güzel: Güvenli bir ülkeyiz, turist sayısı ve turizm geliri artıyor

Başbakan Binali Yıldırım, turizmin erimesine rağmen, turist sayısının ve turizm gelirinin arttığını savundu. Yıldırım, 7 Haziran 2015’ten bu yana 1500’e yakın asker, polis ve sivilin hayatını kaybettiği Türkiye’nin ‘güvenli bir ülke’ olduğunu da öne sürdü.

Rusya ile ‘uçak krizi’nin ardından Antalya’da turizm ‘alarm vermeye’ başlamış, ekonomideki ‘kriz,’ 15 Temmuz darbe girişimi ve bombalı saldırıların ardından düşüş süreklilik kazanmıştı.

Dünya Turizm Fuarı’nda konuşan Yıldırım, Yıldırım turizmin büyüdüğünü savundu.

Yıldırım, şu rakamları verdi: “Türkiye’de turizm sektörü yıllar boyunca gelişmeye, büyümeye devam ediyor. Sadece birkaç göstergeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu yapıyorum; çünkü nereden nereye geldiğimizi bu rakamları kıyaslayarak anlayabiliriz. 2002 yılında Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı 13 milyon civarındaydı. Ve önceki yılda bu sayı 40 milyona yaklaştı. Neredeyse üç katı bir artıştan bahsediyoruz. Turizm gelirleri 12 milyar dolardan 30 milyar doların üzerine çıktı.”

Ancak Türkiye’nin turizm geliri 2016’da, önceki yıla göre yüzde 29,7 azalarak 22 milyar 107 milyon 440 bin dolara gerilemişti. Antalya’da ise turist sayısı 2016’da ‘tarihin en kötüsü’ olarak kayda geçerken, rakamlar sektörün 12 yıl geriye gittiğini göstermişti.

‘Türkiye de ABD kadar güvenli’

Yıldırım, “Dünyanın hiçbir yerinde güvenli bir ülke yoktur; ABD ne kadar güvenliyse Türkiye de o kadar güvenlidir. Paris, Berlin ne kadar güvenliyse İstanbul da o kadar güvenlidir” diye konuştu.

Türkiye’de 7 Haziran 2015’ten bu yana ‘terör olayları’nda 594 sivil, 551 asker, 311 polis hayatını kaybetmişti.

Terör bilançosu: 7 Haziran 2015’ten bu yana 594 sivil, 551 asker, 311 polis hayatını kaybetti