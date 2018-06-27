Türkiye yerinde sayarken: Arnavutluk ve Makedonya AB’ye bir adım daha yaklaştı

Avrupa Birliği (AB), Makedonya ve Arnavutluk’la tam üyelik görüşmelerine başlama kararı aldı.

AB Genel İşler Konseyi, aralarında Türkiye, Makedonya ve Arnavutluk’un da bulunduğu altı ülkenin AB’ye üyelik sürecindeki ilerleme durumunu değerlendiren bir sonuç bildirisi yayınladı.

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Buna göre AB, Makedonya ve Arnavutluk’la 2019’da katılım müzakerelerine başlayacak.

Aynı bildiride Türkiye’nin ‘aday ülke’ statüsünün devam ettiği ancak müzakerelerin ‘durma noktasına’ geldiği hatırlatılırken, tam üyelik müzakerelerinde ilerleme sağlanabilmesi için Türkiye’de temel bir değişim olması gerektiği belirtilmişti.

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Bildiride, AB’nin genişleme sürecine ve Batı Balkanların ‘Avrupa perspektifine’ ilişkin kararlılığının sürdüğü vurgulandı. AB Konseyi’nin Makedonya ve Arnavutluk’un kaydettiği ilerlemeden memnun olduğu belirtildi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, geçen nisanda iki ükeyle katılım müzakerelerinin başlatılması için AB Konseyi’ne tavsiyede bulunmuştu.

Yunanistan’la isim sorunu nedeniyle Makedonya’nın AB’ye katılım müzakereleri Atina’nın vetosuna takılmıştı. İsim sorununu çözülmesi, Makedonya’nın AB’ye katılımı önündeki ortadan kaldırdı.