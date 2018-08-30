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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye yerinde sayarken: AB’den Kosova vatandaşlarına vize serbestisi

Avrupa Parlamentosunun LIBE (Sivil Haklar, Hukuk ve İçişleri Konular) Komitesi, Kosova vatandaşları için, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vize serbestisini onayladı.

Fotoğraf: Reuters

LIBE Komitesi’nde yapılan oylamada, Kosova vatandaşlarına vize serbestisi, 10 ret ve iki çekimser oya karşılık, 30 oy ile kabul edildi.

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Avrupa Parlamentosu Kosova Raportörü Tanja Fajon, Kosovalılar’ın AB ülkelerine serbest hareket etmeyi hak ettiğini söyledi ve ekledi: “Kosovalıların vize serbestisi kriterlerini karşılamak için ne kadar zorluk çektiğini ve ne kadar çalıştıklarını biliyorum. Kosova serbest dolaşım hakkına sahip olmayı hak ettiği için rapora tam destek vermek istiyorum.”

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