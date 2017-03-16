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Türkiye, yenilenebilir enerji kullanımında Avrupa’nın gerisinde: 2020 hedefi de yok

 

Türkiye, yenilenebilir enerji kullanımında Avrupa ülkelerinin gerisinde kaldı.

Fotoğraf: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Independent’ta yer alan habere göre Eurostat verileri, İzlanda’nın yenilenebilir enerjiyi yüzde 70.2 oranında kullandığını ortaya koydu. İzlanda’yı yüzde 69.4’le Norveç, yüzde 53.9’la İsveç izledi.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri genelinde de yenilenebilir enerji kullanımı ortalama yüzde 16.8 oranında.

Yenilenebilir enerjiyi en az kullanan ülkeler ise yüzde 5 ile 8 arasında değişen oranlarla Lüksemburg, Malta, Hollanda, Belçika ve Britanya oldu.

Türkiye ise, 2004’te yüzde 16.2’lik yenilenebilir enerji kullanımı oranından yüzde 13.6’ya geriledi. Öte yandan Türkiye, Avrupa’da yenilenebilir enerji için 2020 hedefi olmayan tek ülke.

Karadağ ise yüzde 43.1’lik oranla, yüzde 33’lük 2020 hedefini şimdiden aşmış durumda. Danimarka da hedefi aşan ülkelerden.

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