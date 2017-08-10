Türkiye yazarından Görmez’e itiraz: Selaları o okutmadı, telefonu kapalıydı

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Türkiye yazarı Batuhan Yaşar, Diyanet’teki görevi son bulan Mehmet Görmez’in 15 Temmuz darbe girişimi gecesi camilerden sela okutulması talimatını kendisinin verdiği yönündeki ifadesinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye anlatan Görmez, kalkışmanın başladığı saatlerde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Suriyeli muhaliflerden Muaz el Hatib’le yemekte olduğunu söylemişti.

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Darbe girişimini eşi Hatice Görmez’in telefonuyla öğrendiğini belirten Diyanet’in eski başkanı, bunun üzerine camilerden sela okunması talimatı verdiğini öne sürmüştü.

‘İyi niyet yok’

‘O gece salaları Mehmet Görmez okutturmadı!’ başlıklı yazısında “MİT’te olan Mehmet Görmez darbeyi eşi Hatice Hanımdan öğrendiğini söylüyordu. Burada iyi niyet yok” diyen Yaşar şöyle devam etti: “Çok açık MİT Müsteşarı Hakan Fidan hedefe konulmuş.. Peki Hakan Fidan kime karşı sorumlu? Mevcut kanuna göre Başbakan, değişen Anayasa’ya göre de Cumhurbaşkanı’na.. Dolayısıyla MİT Müsteşarı’nın öyle bir ortamda kimseye detay verme, şöyle oluyor, böyle oldu deme gibi bir zorunluluğu yok.”

‘Yıldırım ve Kurtulmuş ulaşamadı’

Kendi anlatımına göre, o gece MİT’ten ayrıldıktan sonra kızının evine giden Görmez’in telefonunu kapattıktan sonra kartını ve bataryasını çıkardığını söylediğine dikkat çeken Yaşar şunları yazdı: “Mesela X şehrinin müftüsünü arayacaksınız. Numara nerede kayıtlı? Cep telefonunuzda. Ama cep telefonunuz kapalı. Burası çok önemli olduğu için tekrar yazıyorum. Ne arama yapabilirsiniz ne de size ulaşılabilir. Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da Görmez’i aradı ama telefonu kapalı çıkıyordu. Öğrendiğimize göre Görmez’e saat 02.00 sularında ulaşılabilmiş.”

‘Görmez’in telefonu kapalıydı’

Türkiye yazarı, camilerden sela okutulması fikrinin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından Şeref Malkoç’a Trabzon’dan gelen bir telefonla ortaya çıktığını öne sürdü: “Öğrendiğimize göre, Şeref Malkoç vakit geçirmeden önce Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’u ardından da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı aradı.. Her iki Bakana da Trabzon’dan gelen ‘Salalar okunsun.. millet harekete geçirilsin’ teklifini iletti.. ‘Çok iyi olur.. Diyanet İşleri Başkanımıza söyleyelim hemen’ cevabını aldı.. Ama Mehmet Görmez’in telefonu kapalıydı.. Ama ezanların, salaların da hiç vakit geçirilmeden okunması gerekiyordu.”

‘Diyanet-Sen’in mesajının ardından başladı’

Görmez’e ulaşamayan Malkoç’un Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın’ı aradığını anlatan Yaşar, sendika başkanının anında irtibata geçtiği Diyanet-Sen tarafından gönderilen “Camileri açın, ezan ve salalar okuyun.. Milleti sokağa çağırın” mesajının ardından selaların okunmaya başladığını yazdı.