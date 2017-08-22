Türkiye, yazar Doğan Akhanlı’nın serbest bırakılmasını ‘manidar’ buldu

İçişleri Bakanlığı, Türkiye tarafından aranan, İspanya’da gözaltına alınıp serbest bırakılan Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı üzerinden Almanya’ya yüklendi.

Tatil için Granada’da bulunan Akhanlı’nın gözaltı gerekçesi olarak ‘Türkiye tarafından aranıyor olması’ gösterilmişti. Madrid’de mahkemeye çıkarılan yazar koşullu olarak salıverilmişti.

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Alman başbakan Angela Merkel de Türkiye’yi Interpol’ü kötüye kullanmakla suçlamıştı.

Bakalıktan Merkel’e yanıt

Yazılı açıklamayla Merkel’e yanıt veren bakanlık, Akhanlı’nın serbest bırakıldığını belirterek şunları kaydetti: “Akhanlı’nın serbest bırakılmasıyla sonuçlanan bu gelişmelerin, Almanya başbakanı sayın Angela Merkel’in açıklamalarından sonra gerçekleşmesi manidardır. Elbette ki özellikle Almanya başbakanı tarafından Interpol kanallarının ülkemiz tarafından suistimal edilmesi suçlaması kabul edilemez. Çünkü tüm kırmızı bültenlerde olduğu gibi Erdoğan Akhanlı hakkında da aynı kurallar uygulanmıştır. Ayrıca, bir suçlunun aynı teşkilat içerisinde bulunduğumuz bir başka ülke tarafından korunması da akdettiğimiz anlaşmalara aykırıdır. Interpol teşkilatının kendi kurallarını hiçe sayarak bu kırmızı bülteni askıya alması da güvenirliliğini ve tarafsızlığını sorgulamaya açmıştır.”

Bakanlık süreci anlattı

Bakanlığın açıklamasında, ‘THKP-C terör örgütü üyesi’ Erdoğan Akhanlı’nın 1984’te iki örgüt üyesiyle birlikte İstanbul Tahtakale’de döviz bürosu soygunu gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, Akhanlı’nın 1984’te vatandaşlıktan çıkarıldığı, aranırken 2010’da Almanya pasaportuyla Türkiye’ye girerken yakalandığı anlatılarak, yazarın beraat ettiği dava kararının Yargıtay’ca bozulduğu anlatıldı.

Adalet Bakanlığı’nın talebi, Interpol’ün de onayıyla 2013’te kırmız bültenle aranan Akhanlı’nın 2015’te Almanya’da olduğunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, Alman Interpol’ünün iade taleplerini Akhanlı’nın iradesine bıraktığı aktarıldı.

Açıklamada Akhanlı’nın iadeyi kabul etmediği belirtilirken, Alman Interpol’ünden kırmızı bültene bir itiraz gelmediği vurgulandı.

Bakanlık, şunları kaydetti: “19 Ağustos 2017’de İspanyol Interpol’ünden alınan mesajda; Erdoğan Akhanlı’nın yayınladığımız kırmızı bültene istinaden gözaltına alındığı bildirilmiştir. Bu bilgi aynı gün Adalet Bakanlığı’mıza iletilmiş, İspanya Interpol’üne de şahsın Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi (SİDAS) hükümlerine göre geçici olarak tutuklanması talebinde bulunulmuştur. Interpol Genel Sekreterliği’nden alınan mesajda; Interpol Veri İşleme Kuralları’nın 74 (2)/e (Interpol veri tabanındaki verilerin Interpol Anayasası’yla uyumlu olup olmadığının kontrol edilmesi ilkesi) maddesine istinaden Erdoğan Akhanlı hakkındaki kırmızı bültenin sistemden geçici olarak kaldırıldığı görülmüş olup açık kaynaklardan edinilen bilgilere göre şahıs serbest bırakılmıştır. Basına yansıyan haberlerin aksine Erdoğan Akhanlı hakkındaki kırmızı bültende yer alan suç fiillerinin adi suç ögesi barındırdığı, olayda masum bir sivilin öldürüldüğü ve dolayısıyla bu durumun Interpol Anayasası’na aykırılık teşkil etmediği değerlendirilerek Interpol Genel Sekreterliği’ne mesaj gönderilmiştir.”

Türkiye’den kontra

Bakanlığın açıklama yapmasında dikkati çeken bir nokta daha var.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’daki Türklere “Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin” çağrısı sonrası, Alman dışişleri bakanından tepki gelmişti.

Bunun üzerine Erdoğan da Alman bakana “Sen kimsin, cumhurbaşkanına cevap veriyorsun” minvalinde sözlerle çıkışmıştı.

Şimdi Merkel’in sözlerine bakanlık düzeyinde yanıt verilmesi, Almanya’ya karşı bir ‘kontra’ olarak yorumlandı.