Türkiye yaşlanıyor: 65 yaş üstü nüfus son beş yılda yüzde 17 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun geçen yıla ilişkin ‘İstatistiklerle Yaşlılar’ çalışmasına göre Türkiye’deki 65 yaş ve üstü nüfus son beş yılda yüzde 17,1 artarak 6 milyon 651 bin 503 kişiyi buldu.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2012’de yüzde 7,5’ken bu rakam geçen yıl yüzde 8,3’e yükseldi. Yaşlı nüfusun yüzde 43,9’unu erkekler, yüzde 56,1’ini ise kadınlar oluşturdu.

En yaşlı Sinop, en genç Şırnak

65 yaş ve üstü nüfus oranının en yüksek olduğu şehir bir önceki yılki gibi Sinop. Sinop’ta yaşlıların oranı yüzde 18,1 olurken Sinop’u yüzde 16,5’le Kastamonu ve yüzde 15,4’le Çankırı izledi.

En genç nüfuslar ülkenin doğusundaki şehirlerde kaydedildi.

Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,2’le Şırnak oldu. Şırnak’ı yüzde 3,3 ile Hakkari ve yüzde 3,6 ile Van takip etti.

100 yaş üstü 5 bin kişi vur

Yaşlı nüfusun yüzde 0,1’ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki kişi sayısı, geçen yıl 5 bin 232 oldu. 100 yaş üzeri 680 vatandaşa sahip İstanbul, bu kategoride birinci sırada yer alırken İstanbul’u 237 kişiyle Şanlıurfa ve 219 kişiyle Ankara takip etti.

En az yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla iki kişiyle Ardahan, dört kişiyle Bilecik ve yedi kişiyle Bayburt olarak kayıtlara geçti.