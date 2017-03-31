‘Türkiye yararına’ lobicilik yapan Trump’ın eski danışmanı ‘koruma’ karşılığı konuşabilir

Rusya ve Türkiye’yle ilişkileriyle gündemdeki ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Michael Flynn ‘konuşabilir.’

Eski ulusal güvenlik danışmanı Flynn’in avukatı, müvekkilinin Trump’ın seçim sürecinde Rusya’yla temasları hakkında ifade verebileceğini söyledi. Ancak Flynn’in bir şartı var, o da ‘adil olmayan kovuşturmaya’ karşı koruma talebi.

Avukat Robert Kelner, “General Flynn’in bir hikayesi var. Koşullar uygun olursa anlatmak istiyor” dedi.

Flynn’in kongreye vereceği bilgi geçen yılki seçim çalışmaları sırasında ulusal güvenlik danışmanıyken Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergey Kisilak’la yaptığı görüşmelere ışık tutabilir.

Flynn, Trump’ın başkanlığı öncesinde Kisilak’la ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar hakkındaki görüşmesini sakladığı ve bu temaslar hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence’i yanlış yönlendirdiği için görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Ancak Flynn’in ‘şüpheli’ ilişkiler ağı sadece Rusya’dan ibaret değil.

Flynn’in bir Türk işadamına ait şirketle Türkiye yararına lobicilik faaliyetleri için anlaştığı, Türkiye’deki darbe girişimine ilişkin makalesinin bu kapsamda kaleme alındığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji Bakanı Berat Albayrak’la Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in ABD dışına çıkarılmasının konuşulduğu bir toplantı yaptığı basına yansımıştı.

Türkiyeli şirkete lobicilik faaliyeti

İstifasının ardından Flynn’in ilişkileri ABD medyasında mercek altına alınmıştı.

Associated Press, Flynn’in emekli olduktan sonra kurduğu şirketi Flynn Intel Group Inc’nin ABD Adalet Bakanlığı’na sunduğu belgelerde, geçmişte Türkiye’nin çıkarına olabilecek lobi faaliyetleri yürüttüğünü kabul ettiğini duyurmuştu.

Ajansın aktardığı bakanlığa sunulan belgelerde, Flynn’in ilişki kurduğu şirketin Türk işadamı Ekim Alptekin’in sahibi olduğu Hollanda merkezli Inovo BV olduğu belirtiliyordu.

Flynn, Inovo BV için 9 Eylül-14 Kasım 2016 tarihlerinde faaliyet yürütmüş, karşılığında tam olarak 530 bin dolar almıştı.

Flynn şirketle bağlantısını ABD Başkanı Donald Trump’ın 8 Kasım’da başkanlığa seçilmesinin ardından kestiğini savunmuştu.

Türk işadamı da kabul etti

AP Türk işadamı Ekim Alptekin’in de Flynn’le iş anlaşmaları olduğunu kabul ettiğini yazmıştı. Alptekin, Türkiye’deki hükümetle bir bağı olmadığını öne sürerek, “Eğer Türkiye hükümeti için çalışıyor olsaydım, farklı olurdu. Ancak ben hükümetten kimseden talimat almıyorum” demişti. İşadamı, Flynn’nin şirketinin performansından tatmin olmadığı için ödediği paranın bir kısmını geri istediğini de söylemişti.

Darbeye destekten ‘Gülen iade edilsin’e

AP’nin haberinde bahsi geçen ABD Adalet Bakanlığı’na sunulan belgeler, BirGün’den Ömür Şahin Keyif’in haberinde anlatılmıştı.

Flynn ile Alptekin’in şirketi arasındaki ilişki kronolojik olarak şöyle:

* 15 Temmuz 2016: Flynn’in darbe girişiminin yaşandığı gece ABD’de yaptığı bir konuşma daha önce basına yansımıştı. Henüz Alptekin’le lobicilik faaliyetine girişmeyen Flynn, o gece darbenin Türkiye için iyi olabileceğini, çünkü mevcut hükümetin Türkiye’yi İslamcı bir noktaya götürdüğünü söylemişti.

* 15 Eylül 2016: İşler eylül ayında değişmeye başladı. Flynn Intel çalışanı Robert Kelley, ABD Kongresi’ne Türk işadamı Ekim Alptekin’in şirketi Inovo BV adına lobicilik kaydı yaptırdı. ABD yasalarına göre lobi faaliyetleri Lobicilik İfşa Yasası kapsamında bildirilmek zorunda.

* 8 Kasım 2016: Flynn, The Hill’de bir yazı kaleme aldı. Yazdıkları darbe girişimi gecesi söyledikleriyle taban tabana zıttı. Bir sonraki başkanın Fethullah Gülen’i Türkiye’ye iade etmesi gerektiğini belirtiyor ve şöyle diyordu: “Arka bahçemiz Pensilvanya’ya rahatça yerleşmiş bu maskeli terör ve istikrarsızlık kaynağı tarafından Washington’ın gözü boyanırken NATO müttefikimiz Türkiye’ye engel olmak mantıksızdır. Türkiye’nin bakış açısıyla Washington, Türkiye’nin Usame bin Ladini’ne sığınak oluyor. 11 Eylül’den sonra Usame bin Ladin’in Türkiye’de güzel bir köyde yaşadığını ve aynı anda Türk vergi mükelleflerinin vergileriyle fonlanan 160 okulu işlettiğini öğrenseydik ne yapardık?”

* 11 Kasım 2016: Flynn Intel’in, Inovo BV ile anlaşması aracılığıyla lobi faaliyetleri yürüttüğüne ilişkin ilk iddia ortaya atıldı. Flynn’in danışmanlık yaptığı Trump, bundan sadece üç gün önce başkanlığa seçilmişti. İddia, Flynn’in The Hill’deki yazıyı da lobicilik adına yazdığı yönündeydi.

* 14 Şubat 2017: Flynn en sonunda Rusya bağlantısı nedeniyle istifa etti.

* 7 Mart 2017: Flynn’in istifası sonrası, Flynn Intel, Amerikan Adalet Bakanlığı sistemine ‘yabancı ajan’ olarak kayıt yaptırdı.

Rapor ve film

ABD Adalet Bakanlığı’na sunulan 13 sayfalık belgede iki şirket arasındaki ilişkinin detayları anlatılıyordu. Buna göre Flynn’in şirketi Gülen’le ve ABD’deki okullarıyla ilgili bir araştırma hazırlığındaydı; bir de film çekilmesi planlanıyordu.

Anlaşma iptal edilince araştırma yarıda kaldı, geriye The Hill’deki yazı kaldı. Bu yazının taslağı Alptekin’e de gönderilmiş, teknik konularda geri dönüş alınmış, ancak yazının içeriğine müdahale edilmemişti.

Belgelerde Flynn Intel, lobicilik faaliyetinin Türkiye yararına olabileceğini kabul etti.

Hükümet bağlantısı toplantıda

Flynn’in Türkiye faaliyetleri sadece Alptekin’in şirketi adına yaptığı lobicilik faaliyetinden ibaret değil.

Flynn, aynı zamanda Çavuşoğlu ve Albayrak’la da görüştü.

Bu iddiayı önce AP, bakanlığa sunulan belgelere dayandırarak haberleştirdi ancak Eski CIA direktörü James Woolsey de o toplantıda yer aldığını açıklayınca iddia doğrulanmış oldu.

Wall Street Journal Gazetesi’ne konuşan Woolsey, kendisinin de katıldığı 19 Eylül 2016 tarihli görüşmede Flynn, Albayrak ve Çavuşoğlu’nun Gülen’i hukuki süreç gözardı edilerek ülkeden nasıl çıkarabileceklerini tartıştığını söyledi. Woolsey, toplantıda Gülen’in gizlice Türkiye’ye gönderilmesinin ‘kötü bir fikir’ olduğunu söylediğini, tartışmayı dönemin ABD başkan yardımcısı Joe Biden’la paylaştığını da belirtti.