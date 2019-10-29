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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye, Wikipedia’ya erişim engeli davasında savunma için ek süre istedi

Türkiye’ye Wikipedia’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) açtığı davada savunma için ek süre verildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 29 Nisan 2017’de Wikipedia’nın tüm dillerdeki edisyonlarına erişimi engellemişti. Erişim engeline gerekçe olarak ‘Türkiye’yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren ifadelerin bulunmasını‘ gösterilmişti.

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Wikipedia’nın bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı, Nisan 2019’da Wikipedia’nın tamamına yönelik erişim engelinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğu gerekçesiyle AİHM’e başvurmuştu. Davanın 2 Temmuz’da görülen ilk duruşmasında, mahkeme Türkiye hükümetine 24 Ekim’e kadar yanıtlanmak üzere yedi soru sormuştu.

DW Türkçe’de yer alan habere göre erişim engeline ilişkin devam eden davada, erişim yasağının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile uyumlu olduğunu kanıtlaması istenen Türkiye, ek süre talebinde bulundu. Türkiye’nin istediği altı haftalık ek süre talebi kabul edildi.

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