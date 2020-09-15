Türkiye ve Yunanistan’dan 350 kadın barış çağrısı yaptı

Türkiye ve Yunanistanlı kadınlar, iki ülke arasındaki artan gerilime ‘Dur‘ demek üzere bir barış çağrısı yayınladı. Kadın hakları aktivisti Gülseren Onanç’ın başlattığı ‘Türkiye ve Yunanistanlı Kadınların Barış İnisiyatifi’yle iki ülkeden 350 kadın ortak çağrı metnine imza attı.

Fotoğraf: Reuters

Anlaşmazlıkların özenli bir diplomasi doğrultusunda, uluslararası hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde çözülmesini talep eden kadınlar, Ege’de ortak kültürü geliştirerek dayanışma ve dostlukla, barış içinde yaşamaya kararlı olduklarını belirtti.

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Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak yayınlanan çağrıya www.womencallforpeace.net sitesinden ulaşılabilirken, çağrıyı desteklemek isteyen kadınlar da bu site üzerinden imzalarını ekleyebiliyor.

Barış çağrısı şöyle:

“Biz Türkiyeli ve Yunanistanlı kadınlar, Doğu Akdeniz’de her geçen gün artan gerilimi endişe ile takip ediyoruz. Çatışmacı söylemler ile yükseltilen gerginlik, her iki tarafın da bölgede askeri varlıklarını arttırması sıcak çatışma riskini arttırıyor. Çatışma söylemleri ve olası çatışmalar sadece iki ülkenin yurttaşlarının güvenliklerini değil, aynı zamanda tüm bölgeyi de tehdit ediyor.

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Biz kadınlar olarak, bu tehlikeli tırmanışa “dur” diyoruz.

Biz küresel bir pandeminin eşitsizliği derinleştirdiği, ekonomik krizlere yol açtığı, kadınların toplum içinde marjinalleşmesini arttırdığı bir dönemde iki ülke arasındaki işbirliğinin her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyoruz.

Yunanistan ve Türkiye’nin anlaşmazlıklarını barışçıl ve özenli bir diplomasi ile uluslararası hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde gerekirse uluslararası kurumlardan gözlemciler ile çözebileceklerine inanıyoruz.

Yunanistan ve Türkiye toplumlarının barış içinde, yan yana yaşaması bütün yeraltı kaynaklardan daha değerlidir.

Barış, doğa ve insan insanlık için en değerli varlıklardır.”