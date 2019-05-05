Türkiye ve Rusya, ABD müttefiklerinin kontrolündeki bölgeye asker gönderebilir

Suriye’de PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir yüzbaşının hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye ve Rusya’nın ABD’nin müttefikleri tarafından kontrol edilen bölgelere askeri birlik gönderebileceği belirtildi.

Oktay

Sputnik International’da yer alan ‘Ankara: Türkiye ve Rusya, Suriye’de ABD müttefikleri tarafından kontrol edilen bölgelere askeri birlik gönderebilir’ başlıklı habere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldığı TV programında, Türk ve Rus yetkililerin Tel Rıfat’taki durumu görüştüğünü belirtti. Oktay,“Anlaşmamız bizim bu noktada durmamızdı, ama bu saldırılar devam ederse işin şekli değişebilir. Rusya ile konuyu müzakere ediyoruz” dedi.

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S-400 konusuna ilişkin de açıklama yapan Oktay, “S-400’le ilgili karar verilmiştir. Türkiye bir anlaşmaya imza attıktan, söz verdikten sonra bu sözünü yerine getirir” diye konuştu.

Sınıra komando ve askeri araç sevkiyatı yapıldı

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar, mühimmat yüklü araçlar ve komandoları taşıyan otobüsler, geniş güvenlik önlemleri altında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Reyhanlı’ya gitti. Askeri araçların ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerine gönderileceği bildirildi.