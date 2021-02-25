Türkiye ve Libya reddetmişti: Binlerce sığır iki aydan uzun süredir açık denizde nakledilmeyi bekliyor

Türkiye ve Libya’nın büyükbaş hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı endişeleri nedeniyle reddettiği, binlerce sığırın bulunduğu iki gemi 60 günden uzun süredir nakledilme umuduyla açık denizde bekliyor.

Fotoğraf: The Guardian

Kerim Allah, Noel’den önce İspanya’nın farklı limanlarından alınan genç sığırları teslim etmek için ayrılan, ancak her iki gemide de mavi dil salgını görüldüğü endişesi nedeniyle Türkiye ve Libya da dahil olmak üzere çeşitli ülkeler tarafından girişine izin verilmeyen iki gemiden biri.

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The Guardian’daki habere göre gemi, Aralık ayı ortasında İspanya’nın Cartagena limanından 895 erkek buzağı alarak Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Geminin yöneticisi Guardian’a İspanyol hükümetinin, sağlık belgelerinde yaptığı bir hatanın Türkiye’nin sığırların hastalık taşıyor olabileceğinden endişe ederek reddetmesine yol açtığını söyledi.

Hayvanları Libya’daki alıcılara satma girişimleri de başarısız oldu ve Kerim Allah sonunda İspanya’ya döndü. Gemi, Pazar günü Cartagena açıklarında demirledi. Yönetici, 15 hayvanın öldüğünü, diğerlerinin sağlıklı olduğunu söyledi.

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‘Sağlıklı hayvanları kesmek istemiyoruz‘

Talia Shipping Line direktörü Majed Eid, şunları söyledi: “Cartagena limanının dışında demir atmış bulunmaktayız çünkü önce İspanyol yetkililer bize giremeyeceğimizi söylediler. Bu, pazar veya pazartesi günüydü. Daha sonra İspanyol yetkililer limana girebileceğimizi, ancak tüm sığırların – hepsi yedi- sekiz aylık – kesilmesi gerektiğini söylediler. Gemiyi teftiş eden veterinerlerden hiç bahsedilmedi.”

Sağlıklı hayvanları kesmek istemiyoruz. Denizde 60 günden fazla kaldıktan sonra sadece 15 ölü olarak gösterdiğimiz rakam iyi bakımın kanıtıdır. İnsanlardan bizi eleştirmelerini değil, teşekkür etmelerini bekliyorduk. Yardım için haykırıyoruz ama İspanyol hükümeti bize yardım etmiyor. Bize kimse yardım etmiyor.”

Talia Shipping’in avukatı Miquel Masramón, çarşamba akşamı gemideki bazı sığırlardan özel bir şirket tarafından kan örnekleri alındığını söyledi. “Veteriner ekibine göre mavi dil belirtisine rastlanmadı ve test sonucu 24 ila 48 saat içinde bilinecek” dedi.

İspanya Hayvan Sağlığı Kurumu’ndan geçen hafta Masramón tarafından alınan ve Guardian tarafından görülen belgeler, İspanya’ya yeniden giren sığırların kesilmesinin maliyetinin ilgili şirketler tarafından karşılanması gerektiğine işaret ediyor.

Hayvan Refahı Vakfı’nda görevli veteriner Maria Boada Saña, ‘bu kadar çok sığırın hala hayatta olmasının iyi bir haber olduğunu ama hayvanların sağlıklı olma ihtimalinin düşük olduğunu’ söyledi.

Perşembe günü, İspanya tarım bakanlığı sözcüsü, Kerim Allah’ın isterse Cartagena’ya girmekte özgür olduğunu, ancak Talia Shipping’e gönderilen ‘sığırların derhal kesilmesi gerektiğini belirten’ yasal belgeler hakkında yorum yapmayacağını söyledi.