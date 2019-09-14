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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye ve KKTC’de ‘FETÖ’ soruşturması: 223 astsubaya gözaltı kararı

İstanbul başsavcılığının ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 223 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

DHA’nın haberine göre gözaltı talimatının ardından harekete geçen polis, İstanbul dahil 49 kent ile KKTC’de gece saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı.

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Şüphelilerden 100’ü kara kuvvetleri, 32’si deniz kuvvetleri, 41’i hava kuvvetleri, 46’sı jandarma ve dördü de Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görev yapıyor.

Şüphelilerilerin ‘deşifre olmamak için’ ankesörlü telefondan birbirleriyle iletişim kurduğu belirtildi.

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