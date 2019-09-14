Türkiye ve KKTC’de ‘FETÖ’ soruşturması: 223 astsubaya gözaltı kararı

İstanbul başsavcılığının ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 223 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
DHA’nın haberine göre gözaltı talimatının ardından harekete geçen polis, İstanbul dahil 49 kent ile KKTC’de gece saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı.
Şüphelilerden 100’ü kara kuvvetleri, 32’si deniz kuvvetleri, 41’i hava kuvvetleri, 46’sı jandarma ve dördü de Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görev yapıyor.
Şüphelilerilerin ‘deşifre olmamak için’ ankesörlü telefondan birbirleriyle iletişim kurduğu belirtildi.