Türkiye ve Azerbaycan vizeleri karşılıklı kaldırdı

Türkiye ve Azerbaycan, imzalanan anlaşma kapsamında karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdı.

Fotoğraf: Twitter

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 25 Şubat’ta Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan vize muafiyeti anlaşması bugün Resmi Gazete’de yayınlanan kararla yürürlüğe girdi.

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Buna göre her iki ülkenin de geçerli pasaport sahibi vatandaşları, diğer ülkeye giriş, transit geçiş ya da geçici kalma işlemlerinde, kendi ülkelerinin ulusal mevzuatlarının imkan verdiği azami kalış süreleri saklı kalmak kaydıyla 90 gün süreyle vize alma yükümlülüğünden muaf tutulacak.