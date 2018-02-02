Türkiye ve ABD Menbiç’te resmen diyalog halinde

ABD Savunma Bakanı James Mattis Türkiye’yle Menbiç konusunu görüştüklerini ancak detaylarını kamuoyuna açık konuşmanın uygun olmayacağını söyledi.

AA’nın haberine göre gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis, Zeytin Dalı Harekatı’nın IŞİD’e yönelik operasyonlarına yönelik dikkat dağıttığını ifade etti.

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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’yle görüştüğünü kaydeden bakan, TSK’nın Menbiç’e girip girmeyeceğine yönelik sorular üzerine şunları kaydetti: “Bunları şimdi konuşmayacağım. Bunu kamuoyuna açıklamanın basit bir şekilde zamanı değil. (Ülkelerin) İç kamuoylarının anlaşılabilir pozisyonlarından dolayı bu durumu konuşmak işleri daha da zorlaştırabilir. Birbiriyle yarışan menfaatleri bu şekilde dengelersiniz. Sadece şunu diyebiliriz; bu, şu anda müttefikimiz Türkiye ile aktif tartışma konusudur.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına göre, Türkiye’nin Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’nı genişleterek ABD’li askerlerinin de bulunduğu Menbiç’e ilerlemesi bekleniyor.

İki ülke arasında Menbiç konusunda tartışma yaşanıyor. bölgedeki askerlerini çekmeyeceğini duyuran ABD, bölgedeki muhataplarının Menbiç Askeri Konseyi olduğuna dikkat çekmişti.

Türkiye buradaki YPG’li güçlere de operasyon düzenlemek istiyor.