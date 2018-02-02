Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türkiye ve ABD Menbiç’te resmen diyalog halinde

Share10
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 10

 

ABD Savunma Bakanı James Mattis Türkiye’yle Menbiç konusunu görüştüklerini ancak detaylarını kamuoyuna açık konuşmanın uygun olmayacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis, Zeytin Dalı Harekatı’nın IŞİD’e yönelik operasyonlarına yönelik dikkat dağıttığını ifade etti.

Reklam

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’yle görüştüğünü kaydeden bakan, TSK’nın Menbiç’e girip girmeyeceğine yönelik sorular üzerine şunları kaydetti: “Bunları şimdi konuşmayacağım. Bunu kamuoyuna açıklamanın basit bir şekilde zamanı değil. (Ülkelerin) İç kamuoylarının anlaşılabilir pozisyonlarından dolayı bu durumu konuşmak işleri daha da zorlaştırabilir. Birbiriyle yarışan menfaatleri bu şekilde dengelersiniz. Sadece şunu diyebiliriz; bu, şu anda müttefikimiz Türkiye ile aktif tartışma konusudur.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına göre, Türkiye’nin Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’nı genişleterek ABD’li askerlerinin de bulunduğu Menbiç’e ilerlemesi bekleniyor.

İki ülke arasında Menbiç konusunda tartışma yaşanıyor. bölgedeki askerlerini çekmeyeceğini duyuran ABD, bölgedeki muhataplarının Menbiç Askeri Konseyi olduğuna dikkat çekmişti.

Türkiye buradaki YPG’li güçlere de operasyon düzenlemek istiyor.

ABD’den Menbiç mesajı: Oradaki güçler Menbiç Askeri Konseyi’ne mensup

Ankara’nın ‘çekilin’ çıkışına CENTCOM’dan yanıt: Menbiç’te kalacağız

Menbiç cephe komutanı: Savaş 2022’ye kadar devam eder ve ABD yanımızda olur

New York Times: Erdoğan’ın bu harekatı ne kadar ileriye götürüceği bilinmiyor

ABD’den Menbiç mesajı: Oradaki güçler Menbiç Askeri Konseyi’ne mensup

Share10
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 10

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...