Türkiye Varlık Fonu, at yarışları ihalesini başlattı

Türkiye Varlık Fonu (TVF) at yarışları üzerine bahis kabul etme lisansına ilişkin ihale sürecini başlattı.

Fotoğraf: DHA

TVF, bu süreçte finansal danışman olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKB) ve EY Türkiye (Ernst & Young), hukuk danışmanı olarak da Lexist Avukatlık Bürosu ile çalışacak.

Reklam

Açıklamada, ‘finansal danışmanların da incelemeleri sonrasında sektörün gelişimini destekleyecek ve kamuya en fazla yarar sağlayacak model ile hizmet alım süresine karar verileceği’ belirtildi.

6 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle yurt içinde at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar TVF’ye devredilmiş, ayrıca at yarışları düzenleme amacına yönelik olarak tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılan taşınmazlar ile üzerlerindeki yapı ve tesisler de TVF’nin kullanımına verilmişti.

Milli Piyango da aynı şekilde TVF’ye devredilmiş, 29 Ağustos’ta Milli Piyango İdaresi için yürütülen teklif alma sürecinde en iyi teklifi veren Demirören ve İtalyan ortağıyla sözleşme imzalanmıştı.