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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye vaka sayısında salgının başladığı Çin’i geçti; dünyada yedinci

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bu akşam açıkladığı verilere göre Türkiye vaka sayısında corona virüsü salgınının başladığı Çin’i geçti; en çok vaka görülen yedinci ülke konumuna geldi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 127 artarak 2 bin 17’ye yükseldi. 3 bin 977 yeni vakayla toplam sayı 86 bin 306’ya çıktı.

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Bugün itibariyle Çin’deki vaka sayısı 82 bin 735.

Türkiye, salgından ağır biçimde etkilenen Avrupa ülkeleri ve salgının yeni merkezi olarak görülen ABD’den sonra vaka sayısıda yedinci sırada.

En çok vaka görülen ilk altı ülke sırasıyla ABD ( 756 bin 856), İspanya (195 bin 944), İtalya (178 bin 972), Fransa (152 bin 578) , Almanya (144 bin 406), Britanya (120 bin 067).

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19 Nisan 22:25 itibariyle… (Ülke, toplam vaka, ölü sayısı, son 24 saatteki ölü sayısı)

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüştü.

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