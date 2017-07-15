Türkiye uzmanı Barkey’e göre yaşananlar çelişkili: Darbe girişimi gizemini koruyor

ABD’deki Lehigh Üniversitesi akademisyenlerinden Türkiye uzmanı Henri Barkey, üzerinden bir yıl geçmesine karşın darbe girişiminin gizemini koruduğunu yazdı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Washington Post’ta bir yazı kaleme alan Barkey, Shakespeare’in ‘Hamlet’teki “Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı’nda” sözleriyle başladığı yazısında “Aynı şey darbe girişiminin birinci yılında Türkiye için de söylenebilir” ifadelerini kullandı.

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Darbe girişiminin ‘amatörce’ olduğunu ve çabuk söndüğünü dile getiren Türkiye uzmanı, 15 Temmuz gecesi yaşananları ‘belirsiz, kafa karıştırıcı ve çelişkili’ diye niteleyerek, şimdiye kadar açıklanan bilgilerin tutarsız ve inanması zor olduğunu savundu.

‘Türk ordusu nasıl darbe yapacağını biliyor’

Askerlerin birçoğunun neler yaşandığından haberinin olmadığını kaydeden Barkey, şunları yazdı: “Türk Ordusu nasıl darbe yapılacağını biliyor. Geriye dönüp bakacakları dört başarılı ve iki de başarısız darbe örneği var. Ancak bu kez, geleneksel sabahın erken saatleri yerine, İstanbul gibi canlı bir kentte, cuma akşam saatlerini seçtiler. Askerler Boğaziçi Köprüsü’nü kapattı ama anlaşılmaz şekilde sadece bir taraftan. Hükümet makamını işgal etmek ya da başbakan ve diğer üst düzey yetkilileri yakalamakla uğraşmadılar bile. Askerler mesajlarını yaymak için çok az izlenen devlet televizyonunu seçti. Genel olarak orduya emir, çok az güvenilirliği olan alt düzey bir general tarafından imzalandı.”

‘En başından beri tuzak olabilir’

Barkey, yazısına şöyle devam etti: “Bütün bunları Gülencilerin darbeye karışmadığını söylemek için yazmadım. Bazı Gülenciler askeri üslerin içinde ve yakınlarında görüldü. Eğer karışmışlarsa, Gülen’in kendisinin bunun bildiği de büyük ihtimal. Ancak yine de tüm operasyondaki sakillik ve darbeyi önleyebilecek olanların verdiği ilk uyuşuk tepkiye bakılırsa, bunun en başından beri bir tuzak olduğu ihtimali ortaya çıkıyor.”

‘Paranoyak siyaset tarzı kurumsallaştı’

Darbe girişimi için ‘Erdoğan’ın muhaliflerinden kurtulmasını sağlayan bir karşı darbe’ nitelemesini kullanan Barkey, “Bu süreçte, orduyu savaşma kabiliyetini aşındırdı, onbinlerce masumu, bazı en iyi ve en parlak beyinleri hapse attı ve düşmanlarıyla karşıtlarının vatan haini olduğu paranoyak bir siyaset tarzını kurumsallaştırdı. Bu, sonunda Türkiye’ye iyi gelmeyecek” ifadelerini kullandı.