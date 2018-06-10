Türkiye uzmanı Barkey: Erdoğan ikinci turda kazanacak ve ‘affedici’ olmayacak

ABD’deki Lehigh Üniversitesi akademisyenlerinden Türkiye uzmanı Henri Barkey, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ikinci turda seçimden galip çıkacağını, kazandıktan sonra da ‘affedici’ olmayacağını söyledi. Barkey, Menbiç’in Erdoğan için seçimler yüzünden önemli olduğunu belirtip Türkiye ile ABD arasındaki mutabakata atıfla, “ABD Erdoğan’a bir hediye verdi” dedi.

Sputnik’in haberine göre Barkey, ABD Dış İlişkiler Konseyi (CFR) tarafından düzenlenen ‘Kuzey Suriye: ABD, Türkiye ve Kürtler’ başlıklı panelde konuştu.

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Konuşmasında Türkiye ile ABD arasında yapılan Menbiç görüşmelerine değinen Barkey, Menbiç konusunda anlaşma sağlanmasının Erdoğan açısından çok önemli olduğunu söyledi. Barkey sözlerine şöyle devam etti: “Her şeyden önce, Menbiç meselesi Erdoğan için seçimler yüzünden önemliydi, bir açıdan, ABD ona bir hediye verdi. Bu, Erdoğan’ın istediği bir şeydi ve sonunda istediğini aldı.”

Türkiye’nin olası Kandil operasyonunu da yorumlayan Barkey, “Eğer Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı yorumlara bakacak olursanız, onun basitçe ‘Şimdi Menbiç’i aldık ve daha doğuya doğru ilerleyeceğiz’ dediğini görürsünüz. Bunun anlaşmanın bir parçası olduğunu düşünmüyorum” dedi.

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Erdoğan’ın, 24 Haziran seçimlerine giden süreçte muhalefet tarafından öne çıkarılan yeni yüzler sebebiyle hata yapmaya başladığını belirten Barkey şöyle devam etti: “İkinci olarak, ana muhalefetin aday olarak karşısına çıkardığı yeni yüz, Erdoğan’ın oyununu bozdu ve Erdoğan hata yapıyor. Bu yüzden Erdoğan, daha da savunmacı bir hale geliyor. Erdoğan her zaman ‘intikamcı’ bir insandı ancak bu sefer meseleyi çok daha aşırı bir duruma doğru ilerletiyor. Bu yüzden Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda kazansa bile —ki kazanmasını bekliyorum- bu meselede ‘affedici’ bir tutum alacağını düşünmüyorum.”