Türkiye uyuşturucuda artık ‘tüketim ülkesi’

Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz Türkiye’nin uyuşturucuda ‘tüketim ülkesi’ konumuna geçtiğini söyledi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen toplantıda, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından hazırlanan rapor açıklandı. Buna göre uyuşturucu satışının önemli bir kısmı artık internet aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

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Toplantıya katılanlardan Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, AA muhabirine şu bilgileri aktardı: “İnternet aracılığıyla ciddi miktarda uyuşturucu ticareti yapılması tespiti, ilk kez bu yıl uluslararası bir rapora girdi. Kullanıcı sayısı geçen yıl 250 milyonken bu yıl 275 milyona çıktı. Bu artış özellikle sentetik uyuşturuculardan oluşuyor. Uyuşturucuyla mücadelede dünyada önemli olan bir başka konu ise uyuşturucunun yasallaştırılması. Bazı ülkelerde esrar başta olmak üzere uyuşturucuların yasallaşması, suç olmaktan çıkarılması önemli bir konu.”

BM’nin raporunda en ilginç çeken noktalardan birinin de internet üzerineden uyuşturucu satışı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, “İnternetin karanlık yüzü, uyuşturucu satışında da ortaya çıktı. Toplumlar, kendi gençlerini, geleceklerini nasıl koruyacağını üzerinde çalışıyor. Ama internetin bu çirkin yüzünü engellemek kolay olmuyor” dedi.

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Yeşilay müdürü Türkiye’nin durumunu ise şöyle anlattı: “Türkiye, uyuşturucu yakalamaları konusunda dünyada en üst sıralarda. Uyuşturucu ticaretinde Asya ve Avrupa arasında transit ülkeyiz. Genç nüfusumuz fazla olduğu için artık tüketim ülke konumuna da geçtik. Dünyadaki eroin üretiminin önemli bir kısmı Türkiye’nin doğusundaki ülkelerde gerçekleşiyor ve batı ülkelerine transfer oluyor. Burada tabii en önemli yol Türkiye. Geçen seneye göre üretimde de çok ciddi bir artış oldu. Afganistan ve çevresindeki uyuşturucu üretiminde yüzde 100 ile 150 arasında bir artış olduğu görülüyor. Tabii bu uyuşturucu piyasaya belli yollarla gidiyor. Bu transit yollardan biri de Türkiye.”