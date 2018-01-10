Türkiye uyardı: İdlib’de Suriye’nin saldırıları sürerse Soçi tehlikeye girer

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib’de ‘Suriye’nin saldırınını devam etmesi halinde’ Soçi’deki toplantının tehlikeye girebileceğini söyledi.

İranlı ve Rus büyükelçiler, dün bakanlığa çağırılarak Suriye’nin İdlib’deki çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını ihlal ettiği ve bazı yerleşim birimlerinde kontrolü ele aldığı gerekçesiyle uyarılmıştı.

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AA’ya konuşan Çavuşoğlu, çatışmasızlık bölgesindeki ateşkes ihlallerinin yüzde 95’inin Suriye rejimi ve destekçileri tarafından yapıldığını belirterek, rejimin El Nusra ve Heyet Tahrir Şam gibi grupların mevcudiyetini bahane ederek sivil halka ve muhaliflere saldırdığını savundu.

“İran ve Rusya garantör olarak sorumluluğunu yerine getirip rejimi durdurmalılar” diyen bakan, İranlı ve Rus temsilcilere gerekli uyarılarda bulunduklarını, gerekirse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i arayabileceğini aktardı.

‘Soçi tehlikeye girebilir’

Sözü bu ay Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne getiren Çavuşoğlu şunları kaydetti: “Saldırılar sürerken muhalif grupların Soçi’ye gitmeleri zorlaşır, bu grupların zaten Soçi’ye katılımında bazı tereddütleri var, bunları Ruslara ve İranlılara hatırlattık. Ruslar ve İranlıların saldırıları bir an önce durdurmasını umut ediyoruz, yoksa süreç tehlikeye girebilir. Esasen rejimin saldırıları konusunda Rusya ve İran’ın bir bahanesi olamaz, onlar destek vermediği sürece bu saldırılar olamaz.”

Suriye’deki ateşkes bölgelerinden biri olan İdlib çevresinde, geçen aylarda TSK ve desteklediği ÖSO ‘gerginliği azaltma bölgesi’ adıyla konuşlanmıştı. Ancak Suriye, Türk askerinin topraklarını terk etmesini istemişti.