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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye üç ayda 9.9 milyar dolarla rekor tahvil sattı: Yıllık satışlardan yüksek

Türkiye 2019’un ilk üç aylık döneminde geçen altı yılın her birinde toplamda satılan tahvilden daha fazla satış yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Bloomberg ajansının verilerine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu dönemde 9.9 milyar dolarlık yabancı para cinsinden tahvil sattı.

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Söz konusu rakam hem yurt içi döviz cinsi tahvil satışını, hem de yerli ve yabancı yatırımcılara eurobond ve sukuk (İslami bankacılıkta tahvil) yoluyla satılan tahvilleri içeriyor.

Reuters bankacılık kaynaklarından aldığı bilgiye göre Hazine’nin son tahvil ihalesinde nihai getiri (faiz) yüzde 7.15 oldu.

Söz konusu verinin grafiği şu şekilde:

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