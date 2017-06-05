Türkiye Trump’ın elini gördü, artırdı: İklim annlaşmasına taraf olmak için fon şartı

ABD Başkanı Donald Trump’ın iklim anlaşmasından çekilmeye karar vermesi, Türkiye’yi de anlaşmanın onay sürecini ‘ağırdan alma’ya itti.

Habertürk’ten Deniz Çiçek’in haberine göre Ankara Meclis’teki onay sürecini tamamlarken gelişmeleri takip edecek ve Yeşil İklim Fonu’ndan mali destek almayı çalışacak.

Türkiye, anlaşmayı geçen yıl nisan ayında imzalamıştı ancak yürürlük için Meclis onayı gerekiyor.

Fon için strateji

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre iklim değişikliğini hafife almasıyla bilinen Trump’ın son hamlesi, Türkiye’yi de yeni bir strateji kurmaya yönlendirdi.

Meclis’teki onay sürecinden önce gelişmeleri takip edecek Türkiye, anlaşmayı onaylamak için Yeşil İklim Fonu’ndan pay alma şartını ileri sürecek. Fon, iklim anlaşması kapsamında oluşturulmuştu ancak Türkiye gelişmiş ülkeler sınıfında görüldüğünden 100 milyar dolarlık fondan pay alamıyordu.

Eğer Türkiye gelişmekte olan ülkeler statüsüne geçerse, anlaşmanın bu ülkelere karbon emisyonunu sınırlandırmaları için sağlayacağı mali destekten yararlanmış olacak.

‘Hiçbir ülke önlem alamaz’

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, ABD’nin çekilmesi nedeniyle Yeşil İklim Fonu’nda ciddi sorunların oluşacağını belirterek, “Fona en büyük kaynağı ABD sağlıyordu. Yeşil İklim Fonu olmazsa, hiçbir ülke sera gazı salınımı için önlem alamaz” dedi.

Yetkililer, anlaşmanın devreye girmesinin 2020’den itibaren olacağına işaret ederek, “Şimdi anlaşmanın varlığı yeniden tartışma konusu olacak. Kyoto da sağlıklı şekilde uygulanamadı” diye konuştu.

Anlaşma neden önemli?

Bundan iki yıl önce 200 ülkenin katılımıyla Paris’te gerçekleşen zirvede, küresel sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar iki derecenin altında tutulması için anlaşmaya varılmıştı.

Anlaşma, karbondioksit ve diğer fosil yakıtlardan çıkan gazların emisyonlarını azaltarak küresel ısınmayı kısmen sınırlamayı hedef alıyordu. Anlaşma uyarınca ABD 2025 yılına gelindiğinde, gaz emisyonlarını 2005 yılındaki düzeyinden yüzde 26 ila 28 oranında daha düşük düzeye getirme sözü vermişti.