Türkiye tekerlekli sandalye basketbol takımı ‘namağlup’ Avrupa şampiyonu

İspanya’nın Tenerife kentinde düzenlenen 23’üncü Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Büyük Britanya’yı 76-69 mağlup eden Türkiye ‘namağlup’ şampiyon oldu.

AA’nın haberine göre karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-10 önde kapatan Türkiye, devreyi de 12 sayı farkla 36-24 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ay-yıldızlılar, final periyoduna 58-47 önde girdi.

Son çeyrekte Büyük Britanya’nın farkı eritmesine izin vermeyen Türkiye, mücadeleden yedi sayı farkla 76-69 galip ayrıldı.

Final maçının tamamında sahada kalan Özgür Gürbulak 25 sayı, 12 asist ve altı ribauntluk performansıyla yıldızlaştı.

23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda şampiyon Türkiye!

“Ay-yıldızla şampiyon olmak çok başka bir şey” 🇹🇷 pic.twitter.com/u11m4UvPAB

— Sabah Spor (@sabahspor1) 30 Haziran 2017