Türkiye ‘takipçi’: Katar, Körfez’in taleplerine Kuveyt üzerinden cevap verecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Körfez ülkelerinin talep listesini incelemeye alan Katar’ın cevaplarını Kuveyt üzerinden ileteceğini söyledi.

Terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle Katar’ı ablukaya alan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, ülkeye 10 gün süre vererek taleplerini iletmiş, Katar da talepleri incelemeye almıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP genel merkezinde Katar Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El-Atiyye’yle görüşmesi sonrası gazetecilere konuşan Kalın, Katar krizine değindi.

Erdoğan’ın Katar’la ilgili birçok görüşme yaptığını dile getiren Kalın, sözü ABD Başkanı Donald Trump-Erdoğan’ın telefon görüşmesine getirdi: “Orada da Körfez krizinin sonlandırılması, gerilimin düşürülmesi, müzakere yoluyla bir çözüm bulunması konusunda görüş teatisinde bulundular.”

Kuveyt aracı

Erdoğan’ın konuyu ‘yakından’ takip edeceğini ifade eden sözcü, ‘Katar’ın teröre destek verdiğine’ yönelik, yapılan görüşmelerde, Türkiye’ye somut belge olarak herhangi bir şey sunulup sunulmadığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “Bize ulaşan bir şey yok. Katar, birkaç gün içerisinde 13 maddeyle cevaplarını Kuveyt üzerinden iletecek. Biz de o süreci takip edeceğiz. Burada özellikle Katar vatandaşlarının günlük hayatını etkileyecek düzeyde tedbirlerin, yaptırımların uygulanmasını doğru bulmuyoruz. Biz de o yüzden Türkiye olarak gerekli desteği verdik özellikle gıda noktasında.”

Kalın, krizin çözümünün yakın olup olmadığına dair soruya karşılık şunları söyledi: “Netice alınabileceğine dair bazı emareler var. Gerek sayın cumhurbaşkanımızın dün sayın Trump’la yaptığı görüşmeden edindiğimiz ana intiba bu, gerekse Avrupa liderlerinin yaptığı açıklamalar, Körfez’de Kuveyt emirinin girişimleri, bütün bunları bir araya getirdiğimizde olumlu bir yönde adım atılması için gayretlerimizin devam etmesi gerektiği konusunda biz de hemfikiriz.”

‘Misliyle karşılık veririz’

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, Türkiye’nin Afrin’i topçu ateşine tutmasının hatırlatılması ve yeniden Suriye’ye bir operasyon başlatılıp başlatılmayacağına dair soruya da şu yanıtı verdi: “Ulusal güvenliğimizi ve sınırlarımızı koruma noktasında gerekli bütün tedbirleri alırız, bugüne kadar olduğu gibi. Türkiye’ye yönelik Suriye’den veya bir başka ülkeden gelebilecek herhangi bir tehdit, bu DEAŞ’tan, PKK’dan, YPG’den olabilir, hangi terör örgütünden olursa olsun, Türkiye bunlara gereken cevabı misliyle anında verir.”

‘Terör örgütleri yarın sizi vurur’

Kalın, ABD’nin Rakka operasyonu kapsamında YPG’ye destek vermesinin ‘kabul edilemez’ olduğunu yinelerken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın cumhurbaşkanımız da açık bir şekilde ifade etti. PYD/YPG’nin içinde olduğu hiçbir harekat ve operasyonda biz yer almayız. Bu pozisyonumuzda en ufak değişiklik söz konusu değil. Bu Rakka operasyonu devam ederken de, Rakka operasyonu bittikten sonra da bu böyledir. Çünkü bu tür destekler PKK terör örgütüne verilmiş bir destektir. Bunu herkes açık seçik biliyor. Burada terörle mücadelede bir çifte standart uygulanması kabul edilemez. Çünkü çifte standart uygulayıp, gözetip, kolladığınız o terör örgütleri yarın gelir sizi de vururlar. Hele ki Türkiye gibi NATO müttefiki bir ülke, terörle mücadelede en ön safta yer alan bir ülke olarak bizim böyle bir çifte standardı kabul etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla oradaki pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik söz konusu değil.”