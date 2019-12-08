Türkiye, Sosyal Adalet Endeksi’nde 41 ülke arasında 40’ıncı oldu

Alman Bertelsmann Vakfı’nın Avrupa Birliği (AB) ve OECD ülkeleri arasında hazırladığı Sosyal Adalet Endeksi’nde Türkiye 41 ülke arasında 40’ıncı oldu.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre, endekste Türkiye, yoksulluğun önlenmesi başlığında 31’inci, adil eğitim fırsatları başlığında 41’inci ve sonuncu, istihdam piyasasına erişim başlığında 37’inci, sosyal hayata dâhil olma ve ayrımcılığa uğramama başlığında 39’uncu, nesiller arası adalet başlığında 18’inci ve sağlık başlığında 36’ncı sırada yer aldı.

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İlk sırada daha önceki yıllarda olduğu gibi İzlanda yer aldı. Küçük ada ülkesini Norveç, Danimarka, Finlandiya, İsveç gibi diğer İskandinav ülkeleri takip etti.

Almanya ise endekste Hollanda, Slovenya, Çekya ve Yeni Zelanda’nın ardından 10’uncu sırada yer aldı.

ABD sosyal adalet endeksinde 36’ıncı sırayı alırken listenin son sırasında Meksika bulunuyor.