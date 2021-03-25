Türkiye şimdi de F-35 üreten firmanın eski yöneticisinden ‘danışmanlık’ alacak

F-35 uçağının üreticisi Lockheed Martin’in Avrupa’dan sorumlu eski bölge müdürü Stephen Williams ile SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ arasında anlaşma imzalandı.
Milliyet’ten Seyfettin Ersöz’ün haberine göre Wiliams ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki SSTEK arasındaki anlaşmaya dair kayıt belgesi ABD Adalet Bakanlığı’na sunuldu.
Kayıt belgesinde F-35 programına geri dönüşe dair bir atıf bulunmadığı belirtilirken, Williams’ın bu programa çok yakın bir isim olması nedeniyle, anlaşmanın Türkiye’nin bu yöndeki önceki girişiminin devamı olduğu söylenebilir.
SSTEK, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programındaki haklarını korumaya yönelik girişimler için uluslararası hukuk şirketi Arnold&Porter ile anlaşma imzalamıştı. Firmanın altı ayda 750 bin dolar karşılığında Türkiye’nin F-35 programı içinde kalması için ABD’de lobi faaliyeti yürüteceği belirtilmişti.
ABD, Türkiye’yi çıkarmıştı
ABD, Rus yapımı S-400 savunma füzelerini alması nedeniyle Türkiye’yi F-35 programı dışında bırakmış, resmi olarak teslimatı yapılan uçaklar fiilen verilmemiş, bunların bedelleri de geri ödenmemişti.
ABD yönetimi S-400’ler NATO sistemiyle uyumlu olmadığı için Türkiye’nin bu sistemi aktifleştirmesini istemiyor.