Türkiye şimdi de F-35 üreten firmanın eski yöneticisinden ‘danışmanlık’ alacak

F-35 uçağının üreticisi Lockheed Martin’in Avrupa’dan sorumlu eski bölge müdürü Stephen Williams ile SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ arasında anlaşma imzalandı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Milliyet’ten Seyfettin Ersöz’ün haberine göre Wiliams ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki SSTEK arasındaki anlaşmaya dair kayıt belgesi ABD Adalet Bakanlığı’na sunuldu.

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Kayıt belgesinde F-35 programına geri dönüşe dair bir atıf bulunmadığı belirtilirken, Williams’ın bu programa çok yakın bir isim olması nedeniyle, anlaşmanın Türkiye’nin bu yöndeki önceki girişiminin devamı olduğu söylenebilir.

SSTEK, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programındaki haklarını korumaya yönelik girişimler için uluslararası hukuk şirketi Arnold&Porter ile anlaşma imzalamıştı. Firmanın altı ayda 750 bin dolar karşılığında Türkiye’nin F-35 programı içinde kalması için ABD’de lobi faaliyeti yürüteceği belirtilmişti.

ABD, Türkiye’yi çıkarmıştı

ABD, Rus yapımı S-400 savunma füzelerini alması nedeniyle Türkiye’yi F-35 programı dışında bırakmış, resmi olarak teslimatı yapılan uçaklar fiilen verilmemiş, bunların bedelleri de geri ödenmemişti.

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ABD yönetimi S-400’ler NATO sistemiyle uyumlu olmadığı için Türkiye’nin bu sistemi aktifleştirmesini istemiyor.