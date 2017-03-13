Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
          

Türkiye ‘sığınmacı kozu’nu gösterdi: Karadan geçişler konusu tekrar değerlendirmeli

 

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye’ye itidal tavsiyesinde bulunup Hollanda’ya ‘toz kondurmayan’ AB’ye yanıt verdi: “Türkiye, sığınmacı anlaşmasındaki karadan geçişler konusunu tekrar değerlendirmelidir.”

Fotoğraf: DHA

20 Mart’tan itibaren yürürlüğe giren anlaşmaya göre Türkiye’nin geri kabul ettiği mültecilerden kayıt altına aldığı her bir bireye karşılık, AB de bir yasal Suriyeli mülteci alacaktı. Bunun üzerine Yunanistan’daki mülteciler Türkiye’ye geri gönderilmeye başlanmıştı. Ancak mülteciler “Bizi Türkiye’ye göndermeyin”, “Türkiye’ye hayır” diyerek direnmeye çalışmışlardı.

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Türkiye’nin abartılı ifade ve hamlelerden kaçınma tavsiyesinde bulunan AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’ye, “Bu açıklamasıyla Türkiye’de darbe girişimi olduğu zamanki açıklaması gibi hiçbir karşılığı ve etkisi olmayan ve tamamen yanlış bir açıklama yapmış. Olayı doğru bir şekilde değerlendirmemiş” diyerek yanıt veren Çelik, Türkiye’nin ‘bazı Avrupalı rakipleri‘ bulunduğunu söyledi.

Çelik şöyle devam etti: “Bunlar, Türkiye’nin AB sürecindeki krizleri bir kopuşa çevirmek istiyor. Türkiye’nin Avrupalı olmayan bazı rakiplerinin de Avrupa’daki bazı Türkiye karşıtlarını destekleyici şekilde birtakım formüller ürettiğini biliyoruz. Türkiye karadan geçişler konusunu tekrar değerlendirmelidir.”

Yaptırımlar konuşulurken: Hollanda’yla ekonomik ilişkilerin kazanan tarafı Türkiye

Hollanda başbakanı kararlı: Tehditler sürerken Türkiye’yle hiçbir şeyi müzakere etmeyiz

AB Hollanda’ya toz kondurmadı: Türkiye abartılı ifade ve hamlelerden kaçınmalı

Hollanda-Türkiye krizinde NATO da devrede: Sakin olun

Hollanda’yla krizde itidal çağrıları Ankara’da kabul görmedi: Neofaşist uygulamalar var

Hollanda’ya olası yaptırımlar masada: ‘Misliyle mukabele edilecek’

Hollanda’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Dikkatli olun

Hollanda’ya çifte nota verildi, yazılı özür istendi

AKP’li vekil Hollanda’ya müteşekkir: ‘Evet’ oylarına iki puan katkı yaptılar

Daily Telegraph: Hollanda-Türkiye geriliminin kazananları Erdoğan ve Wilders

Hollanda, Çavuşoğlu’nun ‘özür’ talebini reddetti: Deli misin?

Lafta kaldı: Hollanda’ya ekonomik yaptırım yok

Kılıçdaroğlu’ndan sonra Bahçeli: Hollanda hasım ülke oldu, ilişkiler askıya alınmalı

Kılıçdaroğlu el artırdı: Hollanda’yla ilişkiler askıya alınsın

Çavuşoğlu’nun dilinin ucuna kadar geldi: Sen ne lalesisin bilmiyorum

Hollanda: Türk yetkililer diplomatlarımızın güvenliğini sağlamalı

Hollanda Başbakanı Rutte: Çığırından çıkarmak için ellerinden geleni yaptılar

Erdoğan’dan Hollanda’ya: Bedelini ödeyeceksin

Hollanda’ya misilleme yolda: Uygun karşılık verilecek

AKP’li gençlerden Hollanda protestosu: Portakal orada kal

Çavuşoğlu Holllanda’ya ‘çıkıştı’: Karşılıksız kalmaz, yeni lale göndeririz, adam olurlar

Bakan Çavuşoğlu Hollanda’dan yazılı özür bekliyor: Karşılığı olacak, böyle kalmaz

Gerilim tırmanıyor: Hollanda başkonsolosluğuna Türk bayrağı asıldı

Hollanda’da miting izni çıkmayan Bakan Kaya İstanbul’da: Özgürlüklerimiz askıya alındı

Yıldırım’a göre Hollanda’yla kriz, ‘birliği güçlendiriyormuş’: Misliyle karşılık verilecek

Rotterdam’da Türkler sokağa döküldü; polis barikat kurdu

Hollanda’ya kara yoluyla geçen Aile Bakanı Kaya Almanya’ya geri gönderildi

Başbakan Yardımcısı Canikli hızını alamadı: Avrupa paramparça olacak

AB Bakanı Çelik ‘teşhis’i koydu: Bunun adı resmen faşizm

Hollanda temsilcilikleri güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışa kapatıldı

Hollanda’ya kara yoluyla geçen Aile Bakanı Kaya’nın Almanya’ya dönmesi istendi

Hollanda’dan Erdoğan’a ‘Nazi artığı’ yanıtı: Çizgiyi aştı

CHP lideri yurt dışı toplantılarını iptal etti: Hollanda’ya yaptırımda bulunmak hakkımız

Bakan Çelik’e göre Hollanda’nın tavrı kararsızları ‘Evet’te ‘netleştirdi’

 

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...