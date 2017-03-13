Türkiye ‘sığınmacı kozu’nu gösterdi: Karadan geçişler konusu tekrar değerlendirmeli

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye’ye itidal tavsiyesinde bulunup Hollanda’ya ‘toz kondurmayan’ AB’ye yanıt verdi: “Türkiye, sığınmacı anlaşmasındaki karadan geçişler konusunu tekrar değerlendirmelidir.”

20 Mart’tan itibaren yürürlüğe giren anlaşmaya göre Türkiye’nin geri kabul ettiği mültecilerden kayıt altına aldığı her bir bireye karşılık, AB de bir yasal Suriyeli mülteci alacaktı. Bunun üzerine Yunanistan’daki mülteciler Türkiye’ye geri gönderilmeye başlanmıştı. Ancak mülteciler “Bizi Türkiye’ye göndermeyin”, “Türkiye’ye hayır” diyerek direnmeye çalışmışlardı.

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Türkiye’nin abartılı ifade ve hamlelerden kaçınma tavsiyesinde bulunan AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’ye, “Bu açıklamasıyla Türkiye’de darbe girişimi olduğu zamanki açıklaması gibi hiçbir karşılığı ve etkisi olmayan ve tamamen yanlış bir açıklama yapmış. Olayı doğru bir şekilde değerlendirmemiş” diyerek yanıt veren Çelik, Türkiye’nin ‘bazı Avrupalı rakipleri‘ bulunduğunu söyledi.

Çelik şöyle devam etti: “Bunlar, Türkiye’nin AB sürecindeki krizleri bir kopuşa çevirmek istiyor. Türkiye’nin Avrupalı olmayan bazı rakiplerinin de Avrupa’daki bazı Türkiye karşıtlarını destekleyici şekilde birtakım formüller ürettiğini biliyoruz. Türkiye karadan geçişler konusunu tekrar değerlendirmelidir.”