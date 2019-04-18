Türkiye ‘Sefalet Endeksi’nde 62 ülke arasında dördüncü

ABD’li haber ajansı Bloomberg’ün enflasyon ve işsizlik oranlarını toplayarak oluşturduğu ‘Sefalet Endeksi‘nde Türkiye 62 ülke arasında dördüncü sırada yer aldı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, enflasyon oranı yüzde 8 milyonu aşan Venezüela açık ara birinci olurken, onu sırayla Arjantin, Güney Afrika, Türkiye ve Yunanistan izledi.

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Türkiye 2018 yılı endeksinde de 26.8 puanla dördüncü sıraya yerleşmişti.

İşsizlik ve enflasyonda artış

Türkiye’nin 2018 yılı enflasyon oranı yüzde 20.3 ile son 16 yılda ilk kez yılı yüzde 20 seviyesinin üzerinde tamamlamıştı. Mart ayı verilerine göre ise gıda fiyatlarındaki enflasyon yüzde 30 olarak açıklanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) işsizlik oranının ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre 3.9 puan artışla yüzde 14.7 olduğunu açıklamıştı.