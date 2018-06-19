Türkiye satın alma gücünde Avrupa’da 29’uncu

Satın alma gücü paritesine göre Türkiye 65 puanla Avrupa Birliği (AB) ortalamasının yüzde 35 altında kalırken, 37 ülke arasında 29’uncu sırada yer aldı.

Komşu ülkelerden Yunanistan’ın satın alma gücü paritesi 67, Bulgaristan’ınki 61 seviyesinde.

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Dünya’nın haberine göre, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından 2017 sonu verileri baz alınarak yapılan karşılaştırmaya 28 AB üyesi ülke, üç Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), beş aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve bir potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) dahil edildi.

Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında satınalma gücü paritesine göre kişi başına düşen milli gelir endeksi en yüksek ülke 253 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 29 ile Arnavutluk oldu.

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Satın alma gücü paritesinde, ayrıntılı şekilde oluşturulan belli bir mal ve hizmet sepeti için farklı ülkelerdeki fiyatlar belirleniyor. Bu şekilde farklı para birimlerinin satın alma güçlerini eşitleyen bir değişim oranı tespit ediliyor. Bu değişim oranı kullanılarak ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıkları gideriliyor. Böylece uluslararası anlamda gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabiliyor.