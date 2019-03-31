Türkiye sandık başında!

Özellikle İstanbul ve Ankara sonuçları merakla beklenen yerel seçim bugün saat 07.00’de başladı.

Sandık görevlileri sabah sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Sandık başındaki görevlilerin yemini şöyle: “Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim.” Fotoğraf: DHA

Yurttaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren gittiği okullarda oyunu kullanıyor. Seçmenler büyükşehir belediyesi, il genel meclisi, ilçe belediyesi ve ilçe meclisi için mühür basıyor.

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Türkiye genelinde 56 milyon 911 bin 967 seçmen, 30’u büyükşehir belediye başkanlığı olmak üzere 1389 koltuğun sahibini belirleyecek.

32 kentte 07.00-16.00 saatlerinde oy kullanılabilecek. Diğer kentlerde ise saat 08.00’de başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00’de sandıkların kapanmasının ardından sona erecek.