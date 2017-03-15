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Türkiye, sahaya Suriyeli Arap aşiretleri sürüyor: PYD’ye karşı yeni ordu kuruluyor

 

Yakında başlaması beklenen Rakka operasyonunda Suriyeli Kürt güçlerin yer alacağı netleşirken, Türkiye de sahadaki ‘mücadele’ye Arap aşiretleri sürmeye hazırlanıyor.

Fotoğraflar: DHA

Rakka, Haseke ve Deyr ez Zor bölgelerinde yaşayan 50 Arap aşiretinin lideri Şanlıurfa’daki Harran Otel’de bir araya geldi. Toplantı, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) komutasında yeni bir ordu kurmak için düzenlendi.

ÖSO komutasında yeni ordu

Ajanslar, Arap aşiretlerin ‘El Cezire ve Fırat Aşiretleri Ordusu’ adı altında askeri örgütlenmeye gitme kararı aldığını açıkladı. Aşiretlerin bu orduyu kurmadaki amacı, “Hep birlikte çabalarımızı Esed-Rus-İran ve Hizbullah ile DEAŞ ve PYD işgalini bitirmek için birleştirelim” diye açıklandı.

AA’nın haberine göre, toplantının yazılı açıklamasında imzası bulunan Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Sözcüsü Mudar Hamad el Esaad, kurulacak yeni ordunun Suriye ordusundan ayrılan subaylar ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanları tarafından idare edileceğini kaydetti.

Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye’ye özel teşekkür

Toplantının açılış konuşmasını yapan Şuaytat aşireti lideri Şeyh Rafi er Raco Ukla, Türkiye’nin Suriye’deki birinci hedefi PYD’yi merkeze alarak, PYD’nin birçok aileyi tehcire zorladığını savunup, “Uluslararası güçlere sesleniyoruz. Suriye’nin Fırat ve El Cezire bölgesini DEAŞ’ın, PYD’nin ve Esed’in teröründen temizlemede bize destek olsunlar” diye konuştu.

Ukla, uluslararası toplumun Suriye’ye yabancı savaşçıların girişine göz yumduğunu belirtirken, yabancı savaşçılara mali ve lojistik destek verdiği bilinen Suudi Arabistan ve Katar ile Türkiye’ye de teşekkür etti.

Ukla’nın bu teşekkürü, toplantının Suriye savaşında Esad karşıtı politikalarıyla bilinen devletlerce desteklendiği izlenimi uyandırdı.

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