Türkiye ‘S-400 komisyonu’ önermiş: NATO sıcak, ABD olumsuz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 sorununun çözümü için yaptıkları uzmanlar komisyonu kurulması önerisine NATO’nun sıcak yaklaştığını ancak ABD’nin olumsuz tavır takındığını söyledi.

Çavuşoğlu, ‘Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı’ kapsamında düzenlenen basın toplantısında Türkiye ile ABD arasında devam eden S-400 füze krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Çavuşoğlu Ankara’nın konuya bakış açısını “Rusya’dan almak durumunda kaldığımız ihtiyacımız olan hava savunma sistemini 10 yıldır müttefiklerimizden alamadığımız için ve Rusya’dan da iyi bir teklif geldiği için aldığımız S-400 savunma sisteminden kaynaklanıyor tüm bu tartışmalar” diye özetledi.

Washington ziyaretinde konuyu değerlendirmek üzere teknik bir komisyon kurulması önerisinde bulunduklarını açıklayan bakan, “NATO da işin içinde olsun ve uzmanlardan oluşsun, uzmanlar söylesin” dedi.

Çavuşoğlu ABD’nin itirazlarını da şöyle anlattı: “S-400 ile ilgili bazı iddialar ortaya atılıyor. F 35’lerin sistemine girerek F 35’lerin teknolojisini alabileceği söyleniyor. Biz başından beri S-400 sisteminin tamamen bizim kontrolümüzde olması için, programı dahil çok dikkatli hareket ettik.

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Biraz önce söylediğim iddiaya neden katılmıyoruz? Bugün Suriye’de S-400 hava savunma sistemleri var ve Suriye üzerinden ABD’nin ve İsrail’in F 35’leri defalarca uçtu.

Eğer bu iddia gerçekçi ise zaten çoktan bu sisteme girilmiş demektir. Aynı şekilde Norveç’in kuzeyinde, Rusya sınırları için S-400 var ve Norveç’in F-35’leri de orada uçuyor.

Biz yine de ortak bir çözüm bulmak endişeleri gidermek için ortak çalışma gurubu kuralım dedik.”

Çavuşoğlu önerilerine NATO’nun ‘çok sıcak’ baktığını ancak ABD’den henüz olumlu bir yaklaşım göremediklerini de sözlerine ekledi.