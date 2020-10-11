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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye, Rusya’yla 1-1 berabere kaldı

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi’ndeki rakibi Rusya’yla 1-1 berabere kaldı.

Fotoğraf: AA

Türkiye ile Rusya, bugün Moskova’daki VTB Arena’da UEFA Uluslar B Ligi 3’üncü Grup’taki üçüncü hafta maçında karşı karşıya geldi.

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Rusya, 28’inci dakikada Miranchuk’un golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Türkiye, 62’nci dakikada Kenan Karaman’la eşitliği yakaladı. Maçta başka gol olmadı.

Türkiye’nin bu maça kadar grupta bir beraberlik ve bir mağlubiyeti bulunuyordu. İki maçını da kazanan Rusya ise liderliğini sürdürüyor. Türkiye, turnuvadaki ilk golünü de bu maçta atmış oldu.

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