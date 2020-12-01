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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye ve Rusya’nın Dağlık Karabağ’daki ‘ortak merkez’i için mutabakat

Dağlık Karabağ’daki ateşkesi denetlemek üzere kurulacak ortak merkez için imzalar atıldı.

Azerbaycan ordusu, ateşkes anlaşması uyarınca kontrole alınan bölgelere askerlerini yerleştirmişti. (Fotoğraf: Reuters)

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ’da eylülden beri devam eden çatışmaları sona erdirmek için 10 Kasım’da anlaşma imzalamıştı. Anlaşmayla, cephe hattında Rus askerlerinin konuşlandırılması kararlaştırılmıştı. Ayrıca, ateşkesi denetlemek için ‘Ortak Merkez’ kurulmasına da karar verilmişti

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Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Türk-Rus Ortak Merkezi’nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır” dendi.

Açıklamada, Türk-Rus Ortak Merkezi’nin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

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