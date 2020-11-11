Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türkiye, Rusya’nın ‘corona’ aşısı Sputnik V’i üretmek istiyor

Rusya Sağlık Bakanlığı, iki ülkenin sağlık bakanları arasındaki telefon görüşmesinin ardından Türkiye’nin Rusya’nın ilk corona virüsü aşısı olan Sputnik V’i üretmekle ilgilendiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Rusya halihazırda virüse karşı iki aşının denemelerini yapıyor ve üçüncüsünü kaydetme eşiğinde.

Reklam

İleri aşamadaki denemelerin henüz tamamlanmamış olmasına rağmen, Sputnik V aşısı Rusya içinde kullanılmaya başladı.

Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türk sağlık bakanı, yerel düzenlemelerde öngörüldüğü üzere toksikoloji çalışmaları yapıldıktan sonra Sputnik V aşısının Türk ilaç üreticilerinin tesislerinde üretimini organize etmekle ilgilendiğini belirtti” dendi.

Açıklamada, Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Muraşko, gereken testleri düzenlemeye hazır olduğuna dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya güvence verdi.

Reklam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter’da, Muraşko ile telefon görüşmesi yaptığını belirtmişti.

Koca, Twitter’da “Covid-19 aşı çalışmaları başta olmak üzere, sağlık alanında iş birliği içinde olduğumuz konular ve yer aldığımız uluslararası faaliyetler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk” demişti.

Rusya’nın ikinci ‘corona’ aşısında insanlardaki ilk deneyler tamamlandı

Rusya’nın ‘corona’ aşısı ‘Sputnik V’ hakkında ne biliyoruz, ne bilmiyoruz?

DSÖ: Rusya’daki ‘corona’ aşısının olası ön yeterliliğine ilişkin görüşmeler sürüyor

Alman sağlık bakanı: Rusya’nın ‘corona’ aşısına dair şüphe duyuyorum

Rusya’da ‘corona’ aşısına yasal onay

Rusya’dan ilk olma iddiası: İki haftadan kısa sürede ‘corona’ aşımız onay alacak

Rusya: ‘Corona’ aşısı hazır

SON HABERLER

Enkazdan 10 saat sonra çıkarılan Günay: Ümidimi hiç yitirmedim

Depreme, İzmir’in Bayralı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nda yakalanan ve 10 saat sonra enkazdan çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık’ın tedavisi sürüyor. Özışık, enkaz altında kurtulacağına dair ümidini hiç kaybetmediğini söyledi. Annesi Olcan Özışık’a göre ise bundan böyle onun doğum tarihi depremin olduğu gün yani 30 Ekim.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...