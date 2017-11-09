Türkiye, Rusya’dan sonra Avrupa’dan da buğday alacak: 230 bin ton

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Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) yaklaşık 230 bin ton Avrupa menşei ekmeklik buğday alımı için bir dizi uluslararası ihale açtı.

İhaleler 17 Kasım’da sona erecek.

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Ticaret kaynaklarının dün verdiği bilgiye göre TMO kasım sonu ve aralık başı arasında yapılacak sevkiyata yönelik olarak her biri 10 bin ton tutarında ekmeklik buğday alımı için toplam 23 ayrı ihale açtı.

Kurum alımların belirtilen miktarın yüzde 20 altında veya üzerinde olabileceğini belirtti.

TMO geçtiğimiz ay 150 bin ton ekmeklik buğday alımı için ihale açmış, ticaret kaynakları Rus menşei ürünlerin ithal edileceğini bildirmişti.

TMO ocak ayında da AB ülkelerinden 90 bin ton ekmeklik buğday alımı için ihale açmıştı. Türkiye ayrıca Sırbistan’dan beş bin ton et alımı için anlaşma yaptı.