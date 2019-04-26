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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye, Rusya ve İran, Trump’ın Golan Tepeleri kararını ‘şiddetle kınadı’

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye konulu toplantının sonuç bildirisinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail’in ‘egemenlik hakkını’ tanıyan kararını ‘şiddetle kınadı.’

Fotoğraf: Reuters

Türkiye, Rusya ve İran, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen 12’nci garantörler toplantısının ikinci gününde nihai bildiri üzerinde uzlaşmak için ikili ve üçlü toplantılar düzenledi.

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Ortak bildiride şöyle dendi: “Bu bağlamda (garantör ülkeler) ABD yönetiminin işgal altında bulunan Golan Tepeleri’nde İsrail’in işgalini tanıyarak, uluslararası hukuku, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 497 sayılı kararını vahim biçimde ihlal eden ve Ortadoğu’da barış ve güvenliği tehdit eden kararını şiddetle kınadı.”

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