Türkiye – Rusya – Almanya – Fransa zirvesi için ön hazırlık: Merkel ile Putin buluştu

Almanya’da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye konusunda yeni inisiyatif alınmasını amaçlayan dörtlü zirvenin ön hazırlığını yaptı.

Berlin’in 70 kilometre kuzeyindeki Meseberg Sarayı’nda Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Putin üç saat süren bir görüşme yaptı.

Reklam

Putin görüşme öncesi yaptığı açıklamada “Suriye savaşındaki insani çabalarımızı güçlendirmeliyiz” diye konuştu. Suriyeli mültecilerin evlerine geri dönmesini amaçladığını belirten Putin Suriye’nin imarı için Avrupa’nın maddi destek sağlamasını istedi.

Merkel ise önceliğin Suriye’de bir insani felaketin önlenmesi olduğunu söyledi.

Reklam

Dörtlü zirve öncesi ön zirve

Görüşmeden sonra ise açıklama yapılmadı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov görüşmede Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa liderleri arasında Suriye konusunda planlanan dörtlü zirvenin ele alındığını açıkladı. Sputnik’in aktardığına göre Peşkov toplantının öncelikle liderlerin yardımcıları ve uzmanlar düzeyinde yapılması görüşünün öne çıktığını belirtti.

Ukranya görüşmesinden sonuç yok

AFP’nin haberine göre, iki liderin görüşmesinde Ukrayna krizi de gündeme geldi ancak Putin bu konuda bir ilerleme sağlanamadığını söyledi. Hem Almanya, hem de Fransa’nın destek verdiği Minsk barış süreci ilerleme kaydetmedi. Merkel de taraflar arasında sürdürülebilir bir ateşkes sağlanmamasından şikayetçi. Kiev ve batılı hükümetler Rusya’yı Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçılara destek vermekle suçlasa da, Moskova bu suçlamaları reddediyor.

‘Kuzey Akımı 2’ de görüşüldü

Enerji işbirliği de Putin-Merkel görüşmesinin ana gündem maddelerinden biriydi. Rusya ve Almanya, Kuzey Akımı 2 adı verilen doğalgaz boru hattı projesinin iki ortağı. Ancak Almanya, Rusya’ya daha bağımlı hale geleceği gerekçesiyle Başkan Donald Trump tarafından ağır bir şekilde eleştirilmişti.

Kuzey Akımı 2 projesi tamamlanması durumunda, Baltık Denizi altından Rusya’nın Almanya’ya doğrudan doğal gaz iletebilmesini sağlayacak. Ancak Avrupa’ya ulaşan mevcut hattan transit ücreti alan Rusya ile ihtilaflı Ukrayna, ikinci hattın kurulmasının ardından bu kazancını kaybedecek. Rusya’nın geçmişte Ukrayna’ya doğal gaz akışını kesmesi yüzünden bu hattı kullanan Avrupa ülkeleri de arz sıkıntısı yaşamıştı.

Almanya Başbakanı Merkel, Kuzey Akımı 2’nin gelecek yıl devreye girmesinden sonra da Ukrayna’nın mevcut rolünü kaybetmemesi gerektiğini söyledi. Putin ise, Avrupa’nın artan talebini gerekçe göstererek Kuzey Akımı 2 projesinin gerekliliğini savundu ve bunun Ukrayna’dan geçen boru hattının işleyişini önlemeyeceğini savundu.