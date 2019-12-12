Türkiye ‘risk sigortası’ işlemlerinde 44 milyar dolarla dünyada ikinci

Çin, Türkiye ve Brezilya’nın, ‘risk sigortası’ olarak da bilinen kredi temerrüt takası (CDS) işlemlerinde toplamda 134 milyar dolarla zirveye çıkan ülkeler oldu. Türkiye 44 milyar dolarla ikinci sırada yer aldı.

Fotoğraf: Reuters

CDS, yatırımcılar tarafından hükümetlerin veya şirketlerin borçlarını ödememe riskini sigortalamak için kullanılan bir araç. Bu yüzden, CDS hacmindeki ani yükselişler çoğu zaman borç ihraçlarındaki büyük artışları ve artan baskıları işaret edebiliyor.

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Gelişmekte olan Piyasa İşlemcileri Birliği’nin (EMTA) verilerine göre üçüncü çeyrekteki CDS işlemleri 2019 üçüncü çeyrekte 486 milyar dolara ulaştı. Bu rakam yılın ikinci çeyreğinde 364 milyar dolar olmuştu.

CDS işlem hacimlerindeki artışın nedenleri açıklanmadı.

EMTA’nın döviz ve menkul kıymet alım satımı yapan 12 aracı kurumla yaptığı ankete göre üçüncü çeyrekteki en büyük CDS hacmine sahip ülke 50 milyar dolarla Çin. Türkiye’nin CDS hacmi 44 milyar dolar iken, Brezilya’nınki 40 milyar dolar.

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Ankete katılan firmalar şöyle: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, ICBC Standard Bank, JPMorgan, Morgan Stanley ve NatWest.