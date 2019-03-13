Türkiye raportörü: AB liderlerinin sessizliği Erdoğan’ın otoriterliğini körüklüyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, Avrupalı liderleri, insan hakları karşısında sessiz kalarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ortoriterliğini körüklemekle suçladı.

Piri… Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AP bugün Türkiye raporunu oylayacak. Hollandalı parlamenter Kati Piri’nin hazırladığı raporda Türkiye’yle üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısı yapılıyor.

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Oylama öncesinde AP’de bir konuşma yapan Piri, 498 gündür hapisteki işadamı Osman Kavala dahil 16 kişinin Gezi eylemleriyle ‘hükümeti devirmek’le suçlandığı iddianameyi Erdoğan’ın ‘muhaliflerine yönelik cadı avı’nın bir parçası diye niteledi.

İddianamede söz konusu suçlamayı destekleyecek tek bir delil bulunmadığını, buna karşılık 16 kişinin ağırlaştırılmış hapis cezasıyla karşı karşıya bulunduğunu hatırlatan Türkiye raportörü, “Durum bu kadar ciddi olmasa kahkalarla gülebilirdik. Ancak Türkiye’de demokrasinin düştüğü durum bu” dedi.

Piri, ardından bu ‘pervasız insan hakları ihlalleri’ karşısında Avrupa Birliği’nin (AB) tavrını sorğuladı: “AB Konseyi’nin sessizliği Erdoğan’ın otoriterliğini körüklüyor. Türkiye’nin demokratlarının hayal kırıklığını da. “

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