Türkiye parti şeffaflığında küresel ölçekte yetersiz: Hiçbir tavsiye uygulanmadı

Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun (GRECO) raporuna göre, Türkiye parti finansmanının şeffaflığı konusunda gösterilen tavsiyelerden hiçbirini tam olarak uygulamadı.

Cumhuriyet’ten Duygu Güvenç’in haberine göre, ‘küresel ölçekte yetersiz’ olarak nitelendirilen Türkiye GRECO tavsiyelerinin yüzde 56’sını kısmen uygularken, yüzde 44’ü hakkında adım atmadı. Böylece Türkiye GRECO’nun tavsiyelerine uymayan dört ülkeden biri oldu. Diğer ülkelerse Bosna Hersek, Danimarka ve İsviçre.

Önceki raporlarında Türkiye’ye ‘Siyasi Parti Finansmanında Şeffaflık’ konusunda dokuz tavsiyede bulunan GRECO, önümüzdeki hafta Türkiye’nin 2016 raporunu onaylayarak açıklayacak. Türkiye, GRECO’nun önceki tavsiyelerinden dördünü kısmen yerine getirmiş, beşiyle ilgili adım atmamıştı.

Azaltmıyor, artırıyor

Rüşvete karşı, TCK’de yapılan iki değişikliğin yeterli olmadığı belirtilen raporda, ‘gerçekçi bir yasal çerçeve’ oluşturması istenmiş ve TCK’nin ilgili hükümlerinde değişiklik yapılması tavsiye edilmişti.

GRECO değerlendirmesinde TCK’nin 250 ve 252’nci maddelerinde yapılan ve yapılması planlanan değişikliklerin, ‘rüşvet suçlarının yapısındaki karmaşıklığın azaltılmasından ziyade arttırdığı’ tespit edilmişti. Bu tavsiyelere ilişkin değişiklik yapılmadı.